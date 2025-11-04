SBTI skjuter upp tidsfrist för avskogningsfria leverantörskedjor

Hållbarhetsredovisning SBTI föreslår ny tidsfrist till 2030 för att godkända företag ska kunna säkra avskogningsfria leverantörskedjor.

SBTI skjuter upp tidsfrist för avskogningsfria leverantörskedjor
Foto: Adobe Stock

Science based target initiative, SBTI, föreslår nu en senareläggning av tidsfristen för att uppnå avskogningsfria leverantörskedjor från 2025 till 2030. Förslaget gäller organisationens riktlinjer för skog, mark och jordbruk, FLAG, som styr hur företag ska minska utsläpp kopplade till bland annat boskap, soja och palmolja. Anledningen till ändringen är att företag inte förväntas kunna nå det nuvarande målet i tid.

Förslaget är öppet för synpunkter fram till den 6 november och är en del av SBTI:s arbete med att harmonisera sina riktlinjer med andra internationella ramverk, särskilt EU:s kommande förordning om avskogningsfria produkter EUDR, som träder i kraft i december. Den nya riktlinjen ska också överensstämma med Accountability Framework initiative, en global färdplan för etiska leverantörskedjor.

publicerad 4 november 2025
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

