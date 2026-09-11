Naturskyddsföreningen: Partiernas valmanifest saknar skarpa naturförslag

Dagens M&U Naturskyddsföreningen anser att de flesta riksdagspartiernas valmanifest saknar tillräckligt konkreta förslag för att skydda naturen och den biologiska mångfalden.

Naturskyddsföreningen: Partiernas valmanifest saknar skarpa naturförslag
SCA avverkar systematiskt skog med höga naturvärden, påstår Skydda Skogen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Enligt föreningens granskning saknar KD, M, SD och V skarpa förslag om att skydda mer natur, och V presenterar inga naturpolitiska förslag alls. SD vill enligt granskningen införa ett tak för hur mycket mark som får skyddas och som huvudregel göra skyddet tillfälligt.

M och KD föreslår förändringar som enligt Naturskyddsföreningen i praktiken skulle avskaffa det generella strandskyddet, medan L och C vill lätta på strandskyddet. Naturskyddsföreningen säger att partiernas förslag inte motsvarar behovet av åtgärder mot förlusten av arter och livsmiljöer. När det gäller Östersjön lyfter föreningen däremot fram flera förslag som positiva, bland annat begränsningar av industrifisket från L, MP, M och S.

C och MP föreslår också en återhämtningsplan för Östersjön. MP är enligt granskningen det enda parti som föreslår ett naturpolitiskt ramverk med ett tillhörande naturpolitiskt råd. Naturskyddsföreningen efterlyser en mer omfattande politik för att stärka ekosystem och skydda hotade arter.

Natur Politik Sverige
publicerad 11 september 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Ledarskap

Så tar du plats i ledningen – och så påverkar du utanför

2 timmar sedan
Premium
Biologisk mångfald

Så kommer företaget i gång med biologisk mångfald

33 minuter sedan
Premium
EU-svepet

7 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

7 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
EU

Guide: Så kan småföretag navigera i de nya förpackningsreglerna

27 augusti
Premium
Textil

Så minskade Sös textilsvinnet – metoderna som gav resultat

12 augusti
Premium
Analys

Analys: Efter Omnibus – nu växer nästa idé fram för hållbarhetsrapporteringen

14 juli
Premium
verktyg

Hållbarhetsverktyg för 2026 – här är resurserna som är relevanta för svenska företag

7 juli
Utmärkelse

Miljöstrategipriset 2026 är igång – nominera nu!

3 juli

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Upphandling

EU ändrar villkoren för offentliga affärer – det här är att vänta

10 september
Premium
Dagens M&U

Regeringen utreder lokal gruvpeng

9 september
Premium
Val 2026

Stor enkät: Så vill partierna ta klimatpolitiken vidare efter valet

7 september
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

4 september
Premium
Politik

Missade du klimatdebatten? Här är 8 punkter du bör ha koll på

31 augusti
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Ledarskap

Så tar du plats i ledningen – och så påverkar du utanför

2 timmar sedan
Premium
Utbildning

Ny YH-utbildning till hållbarhetscontroller

8 september
Premium
Karriär

Åsa Persson lämnar Klimatpolitiska rådet – får nytt toppjobb

1 september
Premium
Karriär

Nya vd:n om greenwashing: ”Vi kan hjälpa företag att göra rätt”

25 augusti
Premium
Karriär

Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

31 juli

Det senaste

Premium
Ledarskap

Så tar du plats i ledningen – och så påverkar du utanför

2 timmar sedan
Premium
Biologisk mångfald

Så kommer företaget i gång med biologisk mångfald

33 minuter sedan
Premium
EU-svepet

7 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

7 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Google satsar 13 miljarder euro på AI i Finland

36 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU-kommissionen vill att el ska stå för 46 procent av energianvändningen 2040

46 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Planet Trackers PFAS-riskdata blir tillgänglig via Open Supply Hub

46 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Miljöbalken kan ändras

46 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Ursula von der Leyen överväger ny EU-lag om vatten efter sommarens torka

46 minuter sedan
Premium
Ledarskap

Så tar du plats i ledningen – och så påverkar du utanför

2 timmar sedan
Premium
Biologisk mångfald

Så kommer företaget i gång med biologisk mångfald

33 minuter sedan
Premium
EU-svepet

7 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

7 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Google satsar 13 miljarder euro på AI i Finland

36 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU-kommissionen vill att el ska stå för 46 procent av energianvändningen 2040

46 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Planet Trackers PFAS-riskdata blir tillgänglig via Open Supply Hub

46 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Miljöbalken kan ändras

46 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Ursula von der Leyen överväger ny EU-lag om vatten efter sommarens torka

46 minuter sedan