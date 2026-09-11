Naturskyddsföreningen: Partiernas valmanifest saknar skarpa naturförslag

Enligt föreningens granskning saknar KD, M, SD och V skarpa förslag om att skydda mer natur, och V presenterar inga naturpolitiska förslag alls. SD vill enligt granskningen införa ett tak för hur mycket mark som får skyddas och som huvudregel göra skyddet tillfälligt.

M och KD föreslår förändringar som enligt Naturskyddsföreningen i praktiken skulle avskaffa det generella strandskyddet, medan L och C vill lätta på strandskyddet. Naturskyddsföreningen säger att partiernas förslag inte motsvarar behovet av åtgärder mot förlusten av arter och livsmiljöer. När det gäller Östersjön lyfter föreningen däremot fram flera förslag som positiva, bland annat begränsningar av industrifisket från L, MP, M och S.

C och MP föreslår också en återhämtningsplan för Östersjön. MP är enligt granskningen det enda parti som föreslår ett naturpolitiskt ramverk med ett tillhörande naturpolitiskt råd. Naturskyddsföreningen efterlyser en mer omfattande politik för att stärka ekosystem och skydda hotade arter.