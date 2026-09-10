EU ändrar villkoren för offentliga affärer – det här är att vänta

Upphandling Miljöprestanda, reparerbarhet och livslängd kan få större betydelse när offentliga kontrakt fördelas. EU föreslagna upphandlingsregler ger både köpare och leverantörer anledning att se över kommande affärer. Det här kan förändras och så kan förberedelserna börja.

EU ändrar villkoren för offentliga affärer – det här är att vänta
Illustration: Adobe Stock

EU-kommissionen presenterade den 9 september förslaget Public Procurement Act. Tre upphandlingsdirektiv ska ersättas med en gemensam förordning som ska förenkla offentliga affärer och göra det lättare att använda inköpen för att nå bland annat miljö- och klimatmål.

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Förslaget innebär att kontrakt som huvudregel ska tilldelas utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Kvalitet ska väga minst 30 procent i anbudsbedömningen. För arbetsintensiva kontrakt föreslås minst 50 procent.

Det finns samtidigt en möjlighet att avvika. Upphandlaren ska då förklara hur kvaliteten säkerställs på annat sätt, exempelvis genom minimikrav på det som köps.

Procentsatserna innebär heller inte att miljö ska väga 30 eller 50 procent. Kvalitetsbegreppet rymmer även sociala villkor, innovation, säkerhet och europeiska preferenser. Upphandlarna får stort utrymme att välja vilka aspekter som ska premieras.

Miljökraven får en tydligare plats

I förslaget finns ett särskilt kapitel om grön upphandling. Där pekas bland annat reparerbarhet, livslängd, återbruk och återvunnet innehåll ut som möjliga krav. Även cirkulära affärsmodeller, som hyra och delning, lyfts fram.

För vissa produktområden föreslås krav på miljöegenskaper som upphandlaren bedömer som lämpliga för affären. Kommissionen ska dessutom kunna precisera bindande krav genom kompletterande regler. Undantag föreslås bland annat vid oproportionerliga kostnader och teknisk inkompatibilitet.

De berörda områdena omfattar bland annat byggprodukter, batterier, förpackningar, nettonollteknik och produkter under ekodesignförordningen. Även fordon och däck finns med.

Upphandlaren behöver kunna förklara valet

För upphandlare pekar förslaget mot ett större fokus på hur kvalitet definieras och säkerställs. Ska en viss miljöprestanda vara ett villkor för att över huvud taget få lämna ett godtagbart anbud, eller ska bättre prestanda ge fler poäng?

Den skillnaden kan bli en utgångspunkt när kommande inköp planeras. Krav på exempelvis livslängd och reparerbarhet behöver också kunna följas upp under avtalstiden för att få praktisk betydelse.

En möjlig förberedelse är därför att se över vilka miljöegenskaper organisationen redan efterfrågar och hur de kontrolleras. Dialog med marknaden kan ge en bild av vilka lösningar som finns och vilket underlag leverantörerna kan lämna.

Leverantören behöver visa vad kunden får

För leverantörer ger förslaget anledning att granska hur miljöprestandan beskrivs i anbuden. Om kunden vill premiera längre livslängd, lägre energianvändning eller möjligheten att reparera en produkt behöver fördelarna gå att jämföra och belägga.

Produktdata, dokumenterade driftkostnader och villkor för service och reservdelar kan då bli underlag att utveckla. För företag som erbjuder återbrukade produkter eller hyrtjänster kan det också handla om att tydliggöra hur lösningen möter kundens behov över tid.

Detta är möjliga förberedelser utifrån förslagets inriktning. Vilka uppgifter som faktiskt kommer att efterfrågas avgörs av de slutliga reglerna och den enskilda upphandlingen.

Miljönyttan är omstridd

Miljöorganisationen Bellona Europa anser att kvalitetsbegreppet är för brett. Organisationen varnar för att europeiskt innehåll kan premieras utan att miljöprestanda samtidigt får genomslag och efterlyser tydligare bindande miljökrav.

Förslaget ska nu förhandlas av Europaparlamentet och ministerrådet. Kommissionen föreslår att förordningen ska börja tillämpas två år efter ikraftträdandet. Något slutligt datum finns inte, och dagens upphandlingsregler gäller tills vidare.

EU juridik Politik Upphandling
publicerad 10 september 2026
av Jon Röhne

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