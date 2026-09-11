7 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
■ Von der Leyen överväger ny EU-lag om vatten
■ EU-kommissionen vill öka elektrifieringen till 2040
■ EU vill skärpa kvalitetskraven i offentlig upphandling
■ Swedwatch vill se skärpta människorättskrav i EU:s upphandlingsregler
■ Miljöorganisationer anmäler Jessika Roswall
■ Yara öppnar Europas största anläggning för koldioxidinfångning
■ Spanien vill finansiera EU:s klimatanpassning med skatt på fossilbolag

7 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda
Foto: Alain Rolland / EU-kommissionen / Adobe Stock.

Von der Leyen överväger ny EU-lag om vatten
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen överväger att föreslå en ny EU-lag om vatten efter sommarens omfattande torka. Den möjliga Water Act skulle få ett bredare innehåll än det nuvarande ramdirektivet för vatten och kan presenteras i Ursula von der Leyens tal om tillståndet i unionen den 16 september. Sommarens extremväder har slagit mot jordbruket, stört sjöfarten på Donau och Rhen och bidragit till nedstängningar av kärnreaktorer. EU-kommissionen presenterade 2025 en icke-bindande strategi för stärkt vattenresiliens, men en ny lag skulle innebära mer omfattande rättsliga åtgärder. Miljökommissionär Jessika Roswall har sagt att sommarens händelser har understrukit betydelsen av EU vattenagenda och har samtidigt anmälts till EU ombudsman av flera miljöorganisationer med koppling till ramdirektivet för vatten.

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EU-kommissionen vill öka elektrifieringen till 2040
EU-kommissionen vill att el ska stå för 46 procent av EU:s slutliga energianvändning till 2040 enligt en ny handlingsplan för elektrifiering. Kommissionen bedömer att ökad elektrifiering kan minska EU:s import av gas med mer än 70 procent och råolja med över 40 procent. Höga elpriser, stora investeringskostnader, begränsad nätkapacitet och kompetensbrist pekas ut som viktiga hinder. Planen innehåller åtgärder för bland annat industri, transporter och byggnader samt satsningar på elnät, laddinfrastruktur, energilagring och fossilfri elproduktion. Den svenska regeringen stödjer ett vägledande mål på EU-nivå men vill att medlemsländerna ska kunna anpassa omställningen efter nationella förutsättningar och att andra fossilfria lösningar inte missgynnas.

EU vill skärpa kvalitetskraven i offentlig upphandling
EU-kommissionen föreslår att offentliga kontrakt som huvudregel ska tilldelas utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet, där kvalitet ska väga minst 30 procent och minst 50 procent i arbetsintensiva kontrakt. Förslaget Public Procurement Act ska ersätta tre upphandlingsdirektiv med en gemensam förordning och ger miljökrav en tydligare roll i offentliga affärer. Reparerbarhet, livslängd, återbruk och återvunnet innehåll pekas ut som möjliga krav, samtidigt som cirkulära affärsmodeller som hyra och delning lyfts fram. Upphandlare väntas behöva tydliggöra hur kvalitet och miljöprestanda bedöms och följs upp, medan leverantörer kan behöva stärka dokumentationen av exempelvis energianvändning, service och reservdelar. Förslaget ska nu förhandlas av Europaparlamentet och ministerrådet, och dagens upphandlingsregler gäller tills vidare.

Swedwatch vill se skärpta människorättskrav i EU:s upphandlingsregler
EU-kommissionens förslag till nya regler för offentlig upphandling ger större utrymme för sociala och miljömässiga hänsyn, men Swedwatch anser att tydliga krav på tillbörlig aktsamhet för mänskliga rättigheter och miljö saknas. Förslaget minskar fokus på lägsta pris och lyfter bland annat arbetsvillkor i globala leverantörskedjor, men innehåller inga obligatoriska sociala villkor genom hela leverantörskedjan. Swedwatch varnar för att leverantörer med brister i arbetet med mänskliga rättigheter annars fortsatt kan konkurrera om offentliga kontrakt på fördelaktigare villkor. Organisationen pekar också på att kvalitetskriterier endast behöver väga 30 procent och efterlyser bättre möjligheter för upphandlare att granska arbetsvillkor, påverkan på lokalsamhällen och leverantörernas riskhantering. Inför förhandlingarna i Europaparlamentet och EU:s ministerråd vill Swedwatch därför se tydligare rättsliga regler, vägledning och standardiserade avtalsklausuler om tillbörlig aktsamhet.

Miljöorganisationer anmäler Jessika Roswall
Flera europeiska miljöorganisationer har anmält EU:s miljökommissionär Jessika Roswall till EU:s ombudsman med anledning av kommissionens förslag om ändrade vattenkrav för att underlätta gruvbrytning. Organisationerna kritiserar att förslaget inte föregåtts av samråd och konsekvensutredningar och anser att processen avviker från etablerad praxis. EU-kommissionen hade tidigare bedömt att ramdirektivet för vatten var väl anpassat, men presenterade ändå ett ändringsförslag strax före jul förra året. Jessika Roswall har beskrivit förändringarna som en förenkling, medan miljöorganisationerna anser att de innebär sänkta miljökrav. EU:s ombudsman kan rikta kritik mot kommissionens agerande men inte kräva att redan beslutade regeländringar upphävs.

Yara öppnar Europas största anläggning för koldioxidinfångning
Företaget Yara har öppnat Europas största anläggning för koldioxidinfångning vid sin fabrik i Sluiskil i Nederländerna. Från 2026 ska anläggningen kunna fånga in och göra upp till 800 000 ton koldioxid flytande per år. Koldioxiden ska transporteras till Norge och lagras 2,6 kilometer under havsbotten av Northern Lights, och totalt väntas omkring 12 miljoner ton tas om hand under 15 år. EU ser koldioxidinfångning och lagring, CCS, som en viktig del i arbetet för att nå nettonollutsläpp till 2050, särskilt inom industriprocesser där alternativ saknas. Tekniken har samtidigt mött motstånd på grund av frågor om lönsamhet och kritik om att CCS kan bidra till fortsatt olje- och gasproduktion.

Spanien vill finansiera EU:s klimatanpassning med skatt på fossilbolag
Spanien föreslår att EU skapar en gemensam fond för att hantera omfattande klimatrelaterade katastrofer. Fonden ska enligt förslaget finansieras genom en skatt på oväntade övervinster inom fossilbränslesektorn. Spaniens vicepresident och minister för ekologisk omställning Sara Aagesen har tagit initiativ till förslaget. Planen är att EU-länder gemensamt ska kunna mobilisera ekonomiska resurser när skadorna blir så stora att ett enskilt land inte klarar kostnaderna på egen hand. Förslaget har presenterats i ett brev och ett policydokument som Financial Times tagit del av.

EU EU-svepet Politik
publicerad 11 september 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

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