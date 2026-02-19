Ny ISO-standard för lokal klimatanpassning

Klimatanpassning ISO har publicerat ISO 14092:2026 Climate Change Adaptation, en standard för lokal och regional planering av klimatanpassning. Den beskriver hur klimatrisker ska analyseras, hur åtgärder prioriteras och hur genomförandet följs upp och utvecklas över tid.

Ny ISO-standard för lokal klimatanpassning
Illustration: Adobe Stock

Standarden fokuserar på lokal nivå, där effekter som översvämningar, värmeböljor, torka och kusterosion påverkar samhällsservice, infrastruktur och ekosystem. Den omfattar hela processen från att etablera styrning och ansvar till implementering och utvärdering av åtgärder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

ISO 14092 anger att organisationen ska definiera roller och mandat, inrätta en funktion eller arbetsgrupp för arbetet och säkerställa att klimatanpassning integreras i befintliga styr- och planeringsprocesser. Därefter ska sårbarheter och klimatrisker identifieras och analyseras. Riskerna ska bedömas och prioriteras utifrån lokala förutsättningar och mål.

F5yPGjVbGGaa0/OeCOb5E4EWlGP+GpY4io3VF+CiijjivUK2zX8FTVV2Yl6w5mW7hjgjbHFp1Bm+im6jyRCqWv2Fq+oT0mxqYAabvQdzAUYl3H1EF56p4ON2pmBkhWoRZyGLoQ1i/BfEN1D1t4V2oh5OMRRPvhIM7nJDNODsSKhI1gn1Z/BNP0hGSZDaxTGE0aV4ro/yvtfOMuGhwoDCU8YNwctJNPNtU5ZQQw1qUb3Eb1CzpP03mPA0oIKHOqtw8tKbyAdk7/cxpirbgFsRJWVbMUazbXmVJHURRsYuYiDlj1cWVW+nLLoi+kPEWVXDGlI9l4YAzuCv1GmDcMRg81+fetaCYDIb+3ZuRu3QIebMlyskMlG9G0OfFzWEw3kU53j3ccSVSBHITdLMBuU1Mf+tTsse4/vES4e6/jK3VqUO8WW1xLZvsAHMjEnpHLlIg+GluAUVn+dgj9t2FN8is+LbpO6gQlZBHd+Ohx+yVqZDzBi1mx/BEY6oaBWORiMtSJmz/dotrtjvjiNt8cylNucktb/yuWEHpitwUubk9xhyibICAdY1jLSovV/VOP17gQInUngbVewhWIBlZBq98T8fvnM/iC+nfg2bNTyEJ8iGQwQyFy+nNY9LaAD2mWU5bEqd5+0Bci+0qLz/AZGG2Ufh1szTgDkIF6bwQTcmPkZINSM5PaIKHBqVeCQJMqYambe6fVE0dwPsOvJDAReoNEgWkaSW83gzAgu4Ap1K9O0zrOLnBmwWIlzkNznxHpAcPMGZL7LbhV4J5xbQWc1Tdr26AaPnQxvK7IOd1cJJXhySK3sk5nAigYOe4UKefWV821nrnOdvqDd6FYmHIc4VcTVs5A60Cs/b3fy6MH2r/loPoeB8NdFItn9VCrfrHgpPkuBTDJaf1pWleUHiePAU5Yv1kbaA7WeS3rl5BfvvwZCO6OCk+e1eyiRDkQDBlmhjXZgzkb/6xoEXKnI2cZBklIoPOOHhhMTwLoI/z8Qjit01s/LEnHUaQzvDNyJOCJe3tmABA97TaSAgA2MBBczjg/mnfSl+RtozBrDldhxMxzM9+hibcMbuY3jZ2gNv02bW1gGJEibiTmVoBQh6x3E0m5QDr0k/Htzl6kp2js5GZp/Z95ESYWYWlzEM/8haWY5QrnTAFeTYdmnassQsCVNWsqvgslLpVEehttarYHGqlKj4N7KuSsepRxSz5sbGOcxzJaQW25oF44d7cvT9y04ARQeMURhl4DHQPXEf1uRgj6siJrRFTkmCN4OBYzs8EFvcmi0i1Nz02p9YSDU2Bikav/5E4hWOaEsBE+JfmLroLZoO0cBmDBkTJGHJNBtFs/Hw9LdGxU9BMJQHrKje1K5Kr/qEfD/FQmD8WjZUSGvnJGFwEQ9d9/FjQpcMzaUKEjXF9jfrHepWTQJfY2siIYCPjlkDuvFdubrl176COjfbvQPr4eKOM072QiTCTg9qaqdYSi5h/P0Lx4N2eMqpgC9gvMTCAwTQo1o19L9rRkq8cuLubpXoDR2pJMHGS/iuX5gywD3WePFJPKsVhR+5zVFdiJs9kW8QZ5pSFWRoSnH4rKaMnAbCZgpCGHdMO+Y3H5PbUT3BnWfXc4ocCnsEqAOuA680z3EKWFMF8AdgEKy3xiklR2X+qs4XS6RiYTbLx16ysFfXCyCbPKUU8diJi4eMUg27VPnXSGedClBzZh+ozTwOyS4NJd5a7eO/0wOjY0Jv4izK9t0xwHijfwGyqiCsg9gK3yL/KMFXeUT2b1OXFKatg8WCNBvFgQLud6mBZ8nAmUx4zQSiyBRYV5CdbKa9H6qtl1x+v9aBoIPH7lx0UzscgX1DNi796NntWgQY37fUXJK5pG+/92hrwSD7jqa7LJU9L79p97TOjOBqBuGQPlEL2YlL/vc7be+WQE98c10IH4utTWISICwytG9V9/+xCh8QJolbyjSevkJsVmSA1Co=
publicerad 19 februari 2026
av jonr
jon.r@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Social Hållbarhet

Nytt metodstöd ska bidra till att minska hemlösheten

56 minuter sedan
Premium
Cirkuläritet

Så jobbar Kappahl att skala upp second hand med AI

51 minuter sedan
Premium
Klimatanpassning

Ny ISO-standard för lokal klimatanpassning

34 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hållbarhetsjobb utan att gå sönder: Experternas råd för en hållbar arbetsvardag

17 februari
Premium
Krediter

Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing

9 februari
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari
Premium
EU

CBAM är här – så undviker du dyra överraskningar

3 februari
Premium
Klimat

Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs

30 januari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

10 februari
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

10 februari
Premium
EU-svepet

9 nyheter på veckans EU-agenda

6 februari
Premium
Hållbara finanser

Minimal skillnad mellan ”gröna” och konventionella fonder

28 januari
Premium
Dagens M&U

MP kräver regeringsansvar för hotande kollaps av ekosystem

27 januari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Dagens M&U

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Karriär

Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

16 februari
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari