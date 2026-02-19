Ny ISO-standard för lokal klimatanpassning

ISO 14092 anger att organisationen ska definiera roller och mandat, inrätta en funktion eller arbetsgrupp för arbetet och säkerställa att klimatanpassning integreras i befintliga styr- och planeringsprocesser. Därefter ska sårbarheter och klimatrisker identifieras och analyseras. Riskerna ska bedömas och prioriteras utifrån lokala förutsättningar och mål.

F5yPGjVbGGaa0/OeCOb5E4EWlGP+GpY4io3VF+CiijjivUK2zX8FTVV2Yl6w5mW7hjgjbHFp1Bm+im6jyRCqWv2Fq+oT0mxqYAabvQdzAUYl3H1EF56p4ON2pmBkhWoRZyGLoQ1i/BfEN1D1t4V2oh5OMRRPvhIM7nJDNODsSKhI1gn1Z/BNP0hGSZDaxTGE0aV4ro/yvtfOMuGhwoDCU8YNwctJNPNtU5ZQQw1qUb3Eb1CzpP03mPA0oIKHOqtw8tKbyAdk7/cxpirbgFsRJWVbMUazbXmVJHURRsYuYiDlj1cWVW+nLLoi+kPEWVXDGlI9l4YAzuCv1GmDcMRg81+fetaCYDIb+3ZuRu3QIebMlyskMlG9G0OfFzWEw3kU53j3ccSVSBHITdLMBuU1Mf+tTsse4/vES4e6/jK3VqUO8WW1xLZvsAHMjEnpHLlIg+GluAUVn+dgj9t2FN8is+LbpO6gQlZBHd+Ohx+yVqZDzBi1mx/BEY6oaBWORiMtSJmz/dotrtjvjiNt8cylNucktb/yuWEHpitwUubk9xhyibICAdY1jLSovV/VOP17gQInUngbVewhWIBlZBq98T8fvnM/iC+nfg2bNTyEJ8iGQwQyFy+nNY9LaAD2mWU5bEqd5+0Bci+0qLz/AZGG2Ufh1szTgDkIF6bwQTcmPkZINSM5PaIKHBqVeCQJMqYambe6fVE0dwPsOvJDAReoNEgWkaSW83gzAgu4Ap1K9O0zrOLnBmwWIlzkNznxHpAcPMGZL7LbhV4J5xbQWc1Tdr26AaPnQxvK7IOd1cJJXhySK3sk5nAigYOe4UKefWV821nrnOdvqDd6FYmHIc4VcTVs5A60Cs/b3fy6MH2r/loPoeB8NdFItn9VCrfrHgpPkuBTDJaf1pWleUHiePAU5Yv1kbaA7WeS3rl5BfvvwZCO6OCk+e1eyiRDkQDBlmhjXZgzkb/6xoEXKnI2cZBklIoPOOHhhMTwLoI/z8Qjit01s/LEnHUaQzvDNyJOCJe3tmABA97TaSAgA2MBBczjg/mnfSl+RtozBrDldhxMxzM9+hibcMbuY3jZ2gNv02bW1gGJEibiTmVoBQh6x3E0m5QDr0k/Htzl6kp2js5GZp/Z95ESYWYWlzEM/8haWY5QrnTAFeTYdmnassQsCVNWsqvgslLpVEehttarYHGqlKj4N7KuSsepRxSz5sbGOcxzJaQW25oF44d7cvT9y04ARQeMURhl4DHQPXEf1uRgj6siJrRFTkmCN4OBYzs8EFvcmi0i1Nz02p9YSDU2Bikav/5E4hWOaEsBE+JfmLroLZoO0cBmDBkTJGHJNBtFs/Hw9LdGxU9BMJQHrKje1K5Kr/qEfD/FQmD8WjZUSGvnJGFwEQ9d9/FjQpcMzaUKEjXF9jfrHepWTQJfY2siIYCPjlkDuvFdubrl176COjfbvQPr4eKOM072QiTCTg9qaqdYSi5h/P0Lx4N2eMqpgC9gvMTCAwTQo1o19L9rRkq8cuLubpXoDR2pJMHGS/iuX5gywD3WePFJPKsVhR+5zVFdiJs9kW8QZ5pSFWRoSnH4rKaMnAbCZgpCGHdMO+Y3H5PbUT3BnWfXc4ocCnsEqAOuA680z3EKWFMF8AdgEKy3xiklR2X+qs4XS6RiYTbLx16ysFfXCyCbPKUU8diJi4eMUg27VPnXSGedClBzZh+ozTwOyS4NJd5a7eO/0wOjY0Jv4izK9t0xwHijfwGyqiCsg9gK3yL/KMFXeUT2b1OXFKatg8WCNBvFgQLud6mBZ8nAmUx4zQSiyBRYV5CdbKa9H6qtl1x+v9aBoIPH7lx0UzscgX1DNi796NntWgQY37fUXJK5pG+/92hrwSD7jqa7LJU9L79p97TOjOBqBuGQPlEL2YlL/vc7be+WQE98c10IH4utTWISICwytG9V9/+xCh8QJolbyjSevkJsVmSA1Co=