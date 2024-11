Den 1 november november slutar plastpåseskatten gälla fyra år och sex månader efter att Löfvenregeringen sjösatte lagen. Syftet var att minska användningen och i förlängningen produktionen av engångsplastpåsar.

På just den fronten har lagen nått sitt syfte. Antalet tunna plastpåsar per person har fallit kraftigt från 55 per person 2020 till 17 per person 2023, enligt statistik från Naturvårdsverket.