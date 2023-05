Minskade utsläpp 2022 – här är sektorerna som minskade mest

Axel Ehrling, analytiker på SCB:s miljöräkenskaper, konstaterar i en kommentar att utsläppsminskningen syns i nästan alla branscher, förutom inom transportsektorn där det fortfarande finns en viss ökning. Det är annars framför allt minskade utsläpp från personbilstransporter, tillverkningsindustrin och energibranschen som ligger bakom den positiva utvecklingen.

Under 2020-2021 påverkades utsläppsnivåerna av coronapandemin, och utsläppen ökade jämfört med de relativt låga nivåerna under 2020. Men under 2022 sjönk utsläppen igen och nådde nivåer som är 9 procent lägre än 2019, det vill säga före pandemin.

Det är inte bara själva utsläppsminskningen som är positiv, utan också minskningen av växthusgasintensiteten. Trots att Sveriges BNP ökade med 2,6 procent under 2022 minskade utsläppen samtidigt. Det innebär att utsläppen av växthusgaser per producerad krona i ekonomin minskar, vilket är en viktig indikator för de nationella klimaträkenskaperna.