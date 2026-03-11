Miljöorganisation kritiserar EU-parlamentets bostadsrapport

EU-parlamentet har röstat igenom en ny rapport om bostadspolitik, men miljöorganisationen European Environmental Bureau, EEB, anser att förslagen inte räcker för att hantera Europas bostads-, energi- och klimatkriser. Organisationen menar att rapporten i stor utsträckning prioriterar snabbare byggande genom ett så kallat ”Housing Simplification Package”. Enligt EEB riskerar detta att försvaga lagar om hälsa och natur, trots att byggsektorn har ett stort miljöavtryck inom EU.