Miljöorganisation kritiserar EU-parlamentets bostadsrapport

Dagens M&U Miljöorganisationen EEB menar att EU-parlamentets nya bostadsrapport riskerar att försvaga miljölagar genom snabbare byggande.

Foto: Adobe Stock

EU-parlamentet har röstat igenom en ny rapport om bostadspolitik, men miljöorganisationen European Environmental Bureau, EEB, anser att förslagen inte räcker för att hantera Europas bostads-, energi- och klimatkriser. Organisationen menar att rapporten i stor utsträckning prioriterar snabbare byggande genom ett så kallat ”Housing Simplification Package”. Enligt EEB riskerar detta att försvaga lagar om hälsa och natur, trots att byggsektorn har ett stort miljöavtryck inom EU.

Rapporten innehåller samtidigt vissa åtgärder som EEB ser som positiva, bland annat stöd till renoveringsfonder, bättre uppföljning av hur byggnader används och incitament för att minska antalet tomma bostäder.

Samtidigt presenterade EU-kommissionen ett nytt åtgärdspaket, Citizens Energy Package, med förslag för att minska energifattigdom. EEB välkomnar delar av förslaget men menar att fler åtgärder behövs för att skydda hyresgäster och låginkomsthushåll, inte bara fastighetsägare. Organisationen efterlyser därför starkare regler och mer riktade insatser för att säkerställa tillgång till energieffektiva och prisvärda bostäder.

publicerad 11 mars 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

