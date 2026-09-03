Det här prioriterar Sveriges skogsägare

Samtidigt anser 40 procent att andelen hyggesfritt skogsbruk bör öka i Sverige, jämfört med dagens tre till fyra procent av den produktiva skogsarealen. Fler än hälften skulle också vara positiva till att deras skog klassas som skyddsvärd och därmed kan skyddas mot ersättning. Undersökningen visar dessutom att det finns en oro för hur klimatförändringarna kommer att påverka skogen under de kommande tio åren.

WWF anser att skogsägarnas inställning bör tas tillvara i naturvårds- och skogspolitiken. Sverige har omkring 330 000 privata enskilda skogsägare, som tillsammans äger cirka hälften av landets produktiva skogsareal. Undersökningen genomfördes den 3–15 juni 2026 och besvarades av 687 av 3 000 tillfrågade skogsägare.