Fler än hälften av Sveriges privata skogsägare anser att det är viktigt att återställa skadad natur, och drygt en tredjedel är intresserade av att övergå till hyggesfritt skogsbruk. Det visar en opinionsundersökning som Verian genomfört på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Nästan alla tillfrågade, 84 procent, tycker att det är viktigt eller ganska viktigt att restaurera ängs- och betesmarker.
Det här prioriterar Sveriges skogsägare
Dagens M&U Fler än hälften av Sveriges privata skogsägare anser att det är viktigt att återställa skadad natur, och drygt en tredjedel är intresserade av att övergå till hyggesfritt skogsbruk.
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Samtidigt anser 40 procent att andelen hyggesfritt skogsbruk bör öka i Sverige, jämfört med dagens tre till fyra procent av den produktiva skogsarealen. Fler än hälften skulle också vara positiva till att deras skog klassas som skyddsvärd och därmed kan skyddas mot ersättning. Undersökningen visar dessutom att det finns en oro för hur klimatförändringarna kommer att påverka skogen under de kommande tio åren.
WWF anser att skogsägarnas inställning bör tas tillvara i naturvårds- och skogspolitiken. Sverige har omkring 330 000 privata enskilda skogsägare, som tillsammans äger cirka hälften av landets produktiva skogsareal. Undersökningen genomfördes den 3–15 juni 2026 och besvarades av 687 av 3 000 tillfrågade skogsägare.