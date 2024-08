Så ska nytt verktyg säkra hållbar besöksnäring

Bakgrunden till projektet är insikten om hur digitala lösningar räddade många restauranger och livsmedelsbutiker, under en tid när flera andra dito var tvungna att slå igen sina verksamheter. Projektet går under namnet UPREST, vilket är en förkortning av ”Up- & Reskilling of Sustainable Tourism in a new digital era”, och forskare vid Högskolan Väst har undersökt hur den europeiska turistsektorn kan utvecklas genom digitalisering.