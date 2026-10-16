De varnar företag för gruvindustrins hållbarhetslöften

Hållbara leverantörsled EU vill säkra metaller för den gröna omställningen. Men gruvprojekten på Balkan riskerar att ske på bekostnad av vattenmiljöer och lokalsamhällen, varnar två miljöaktivister. Nu uppmanar de företag att granska mer än leverantörernas egna hållbarhetslöften.

De varnar företag för gruvindustrins hållbarhetslöften
Azra Berbić, chef på miljö- och människorättsorganisationen ACT i Bosnien-Hercegovin och Žaklina Živković verksamhetschef på miljöorganisationen Polekol.

Azra Berbić är biträdande chef för organisationen Atelier for Community Transformation, ACT, i Bosnien-Hercegovina. Det är en miljö- och människorättsorganisation som har stöttat omkring 60 lokala grupper i frågor som rör allt från vattenkraft och skogsskydd till gruvdrift. Under ett Sverigebesök för att tala på Civil Right Defenders konferens riktar hon stark kritik mot hur företag kontrollerar sina leverantörsled i en intervju med Miljö & Utveckling.

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Hon menar att utländska investeringar ofta presenteras som hållbara och utvecklingsdrivande, samtidigt som lokalbefolkningen får bära riskerna. Nu uppmanar hon att kontrollera projekt direkt i områden innan de etableras.

– Gå först till människorna och prata med dem. Var ärliga mot dem, säger Azra Berbić, påtagligt upprörd.

I Vareš, omkring fem mil norr om Sarajevo i Bosnien-Hercegovina, driver det kanadensiska bolaget Dundee Precious Metals en gruva där bland annat silver, bly och zink utvinns. Gruvverksamheten har skapat arbetstillfällen, men också väckt oro för miljö- och hälsorisker. Under 2026 har förhöjda blyhalter upptäckts i blodet hos hundratals invånare. Miljöorganisationer misstänker att gruvdriften bidragit till föroreningarna. Sambandet är inte fastställt officiellt och bolaget tillbakavisar anklagelserna. Azra Berbić understryker att flera av de drabbade är barn.

– Vi har resultat som visar blyföroreningar hos barn som är fem år eller yngre.

Gruvbolaget sponsrar förskolor och idrottsföreningar berättar Azra Berbić, som menar att det är särskilt cyniskt.

– Tyvärr är det lättare att påverka människor när man erbjuder kortsiktiga fördelar i samhällen som redan är fattiga och där möjligheterna är begränsade. Människor lever från dag till dag.

Kritik mot EU mineralstrategi

EU:s förordning om kritiska råmaterial ska säkra metaller för bland annat energiomställningen. Den 9 oktober utsåg kommissionen ytterligare 46 strategiska råvaruprojekt inom EU. I Serbien har litiumprojektet Jadar tidigare klassats som strategiskt. Det har mött omfattande protester och har senare pausats, bland annat till följd av ACT:s systerorganisation, serbiska miljöorganisationen Polekol.

Žaklina Živković, verksamhetschef på Polekol, betonar att motståndet inte handlar om att säga nej till all gruvdrift. Problemet är enligt henne brister i miljötillsyn, insyn och möjligheten för invånarna att påverka.

– Först och främst måste myndigheterna göra sitt jobb, säger hon.

Även hon ser risker med att gruvbolag kan bygga lokal acceptans genom att finansiera skolor, idrott och samhällsservice, samtidigt som miljökonsekvenserna hamnar ur blickfånget.

Uppmaning till företag

För svenska företag som köper in metaller och mineraler är budskapet att inte nöja sig med leverantörernas uppgifter. Azra Berbić efterlyser oberoende granskning, dialog med boende och större uppmärksamhet på lokala mediers rapportering.

– Om människor inte vill ha er där kan ni investera mycket pengar och ändå misslyckas med investeringen, säger hon.

Båda ser lokalbefolkningens förtroende som en förutsättning för en rättvis grön omställning. Utan verkligt inflytande, menar de, riskerar även projekt som ska bidra till klimatomställningen att möta motstånd.

EU gruvdrift Leverantörskedja Miljöarbete
publicerad 16 oktober 2026
av Ebba Kulneff

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