Greenpeace döms att betala 345 miljoner dollar

En distriktsdomstol i North Dakota har dömt Greenpeace International samt Greenpeace USA och Greenpeace Fund att betala cirka 345 miljoner dollar till energibolaget Energy Transfer. Rättstvisten har pågått i flera år och rör Greenpeace-organisationernas agerande i samband med protesterna mot oljeledningen Dakota Access Pipeline.
Foto: Adobe Stock
Energy Transfer har hävdat att organisationerna orsakat förseningar och ekonomiska skador. Greenpeace meddelar nu att de kommer att begära en ny rättegång och, om nödvändigt, överklaga till North Dakotas högsta domstol.
