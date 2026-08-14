Analys: Företag kan få koldioxidkostnader på 1 400 miljarder dollar
Dagens M&U Globala företag kan möta sammanlagda kostnader på omkring 1 400 miljarder dollar för koldioxidutsläpp under de kommande tio åren, enligt en analys från BloombergNEF.
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I ett av analysens scenarior med högre koldioxidpriser kan exponeringen överstiga 1 700 miljarder dollar. Redan 2026 väntas utsläppsrätter för att uppfylla klimatregler kosta företagen nästan 96 miljarder dollar. Till 2035 beräknas den årliga kostnaden öka till 187,8 miljarder dollar.
Analysen omfattar tillgångar hos omkring 3 100 företag och speglar hur kostnaderna kan öka när marknader för utsläppsrätter utvecklas. Stål- och gruvkoncernen ArcelorMittal väntas ensam få årliga kostnader för utsläppsefterlevnad på 5,7 miljarder dollar 2035.