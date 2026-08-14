Analys: Företag kan få koldioxidkostnader på 1 400 miljarder dollar

I ett av analysens scenarior med högre koldioxidpriser kan exponeringen överstiga 1 700 miljarder dollar. Redan 2026 väntas utsläppsrätter för att uppfylla klimatregler kosta företagen nästan 96 miljarder dollar. Till 2035 beräknas den årliga kostnaden öka till 187,8 miljarder dollar.