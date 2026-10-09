EU vill skynda på omställningen bort från fossila bränslen inför Cop31

EU vill också se starkare nationella klimatplaner, ökad transparens och större mobilisering av både offentligt och privat klimatkapital. Den svenska regeringen stödjer huvudinriktningen och anser att Cop31 bör leda till ett snabbare genomförande av ländernas klimatplaner. Regeringen framhåller särskilt att de stora utsläppsländerna inom G20 behöver nå nettonollutsläpp.