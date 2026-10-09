EU vill skynda på omställningen bort från fossila bränslen inför Cop31

Dagens M&U Miljörådet väntas nästa vecka anta EU:s förhandlingsmandat inför klimatmötet Cop31 i Antalya i november.

EU vill skynda på omställningen bort från fossila bränslen inför Cop31
Foto: Adobe Stock.

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Miljörådet väntas nästa vecka anta EU:s förhandlingsmandat inför klimatmötet Cop31 i Antalya i november. I utkastet slår EU fast att den globala energiomställningen behöver accelerera genom en ordnad övergång bort från fossila bränslen, ökad elektrifiering, högre energieffektivitet och snabbare utbyggnad av förnybar energi och andra rena energikällor.

EU vill också se starkare nationella klimatplaner, ökad transparens och större mobilisering av både offentligt och privat klimatkapital. Den svenska regeringen stödjer huvudinriktningen och anser att Cop31 bör leda till ett snabbare genomförande av ländernas klimatplaner. Regeringen framhåller särskilt att de stora utsläppsländerna inom G20 behöver nå nettonollutsläpp.

publicerad 9 oktober 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

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