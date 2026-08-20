Forskare föreslår fyra åtgärder för svensk kemiindustri

Dagens M&U Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Rise föreslår en handlingsplan med fyra åtgärder för att stärka svensk kemiindustris innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Forskare föreslår fyra åtgärder för svensk kemiindustri
Foto: IVL

Förslagen omfattar en nationell innovationshubb för säker och hållbar kemi, riktade forskningssatsningar samt stärkt utbildning och kompetensutveckling. Forskarna vill också inrätta en nationell funktion för samordning och för att stärka Sveriges position i EU:s arbete med hållbar kemi. 

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Åtgärderna ska bland annat underlätta införandet av EU:s ramverk Safe and Sustainable by Design, SSbD, där säkerhet och hållbarhet integreras tidigt i utvecklingen av kemikalier och material. Bakgrunden är att den europeiska kemiindustrin behöver minska klimatpåverkan, fasa ut farliga ämnen och bli mer cirkulär samtidigt som den globala konkurrensen ökar. Konflikter och krig har dessutom skapat störningar i tillgången på energi och råvaror. 

IVL Svenska Miljöinstitutet och Mistra SafeChem framhåller att nationell samordning, forskning och innovation behövs för att utveckla resurseffektiva, säkra och hållbara lösningar. Policy-briefen har tagits fram inom forskningsprogrammet Mistra SafeChem.

publicerad 20 augusti 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

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