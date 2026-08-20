Forskare föreslår fyra åtgärder för svensk kemiindustri

Åtgärderna ska bland annat underlätta införandet av EU:s ramverk Safe and Sustainable by Design, SSbD, där säkerhet och hållbarhet integreras tidigt i utvecklingen av kemikalier och material. Bakgrunden är att den europeiska kemiindustrin behöver minska klimatpåverkan, fasa ut farliga ämnen och bli mer cirkulär samtidigt som den globala konkurrensen ökar. Konflikter och krig har dessutom skapat störningar i tillgången på energi och råvaror.