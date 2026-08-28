Arbetet ska bland annat identifiera vilka kemikalier som bör prioriteras i framtidens övervakning och vilka analysmetoder som är bäst lämpade för att upptäcka dem.
IVL bidrar till nya WHO-riktlinjer för dricksvatten
Dagens M&U Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet ska bidra med expertkunskap när Världshälsoorganisationen WHO uppdaterar sina riktlinjer för dricksvattenkvalitet.
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Fokus ligger bland annat på PFAS, läkemedelsrester, bekämpningsmedel och andra persistenta, mobila och toxiska ämnen som kan spridas i vattenmiljön och orsaka långvarig exponering.
En del av uppdraget är att bedöma vilka metoder som både är tillförlitliga och möjliga att använda i olika delar av världen, även där tillgången till avancerad laboratorieutrustning är begränsad. Forskarna ska också utvärdera sensorer, maskininlärning och andra AI-baserade verktyg för övervakning av vattenkvalitet.
Målet är att ta fram ett vetenskapligt underlag som WHO kan använda i nästa generation av riktlinjer. WHO:s riktlinjerna används som vägledning i stora delar av världen och ligger till grund för nationella regler och rekommendationer om dricksvatten.