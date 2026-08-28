IVL bidrar till nya WHO-riktlinjer för dricksvatten

Dagens M&U Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet ska bidra med expertkunskap när Världshälsoorganisationen WHO uppdaterar sina riktlinjer för dricksvattenkvalitet.

IVL bidrar till nya WHO-riktlinjer för dricksvatten
Foto: Adobe Stock

Arbetet ska bland annat identifiera vilka kemikalier som bör prioriteras i framtidens övervakning och vilka analysmetoder som är bäst lämpade för att upptäcka dem.

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Fokus ligger bland annat på PFAS, läkemedelsrester, bekämpningsmedel och andra persistenta, mobila och toxiska ämnen som kan spridas i vattenmiljön och orsaka långvarig exponering.

En del av uppdraget är att bedöma vilka metoder som både är tillförlitliga och möjliga att använda i olika delar av världen, även där tillgången till avancerad laboratorieutrustning är begränsad. Forskarna ska också utvärdera sensorer, maskininlärning och andra AI-baserade verktyg för övervakning av vattenkvalitet.

Målet är att ta fram ett vetenskapligt underlag som WHO kan använda i nästa generation av riktlinjer. WHO:s riktlinjerna används som vägledning i stora delar av världen och ligger till grund för nationella regler och rekommendationer om dricksvatten.

publicerad 28 augusti 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

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