IVL bidrar till nya WHO-riktlinjer för dricksvatten

En del av uppdraget är att bedöma vilka metoder som både är tillförlitliga och möjliga att använda i olika delar av världen, även där tillgången till avancerad laboratorieutrustning är begränsad. Forskarna ska också utvärdera sensorer, maskininlärning och andra AI-baserade verktyg för övervakning av vattenkvalitet.

Målet är att ta fram ett vetenskapligt underlag som WHO kan använda i nästa generation av riktlinjer. WHO:s riktlinjerna används som vägledning i stora delar av världen och ligger till grund för nationella regler och rekommendationer om dricksvatten.