CommToAct guidar inför nya regler om miljöpåståenden

Direktivet börjar gälla den 27 september 2026, och enligt CommToActs bedömning gäller då de regler som finns på den så kallade svarta listan utan att svensk lag behöver ändras. De delar som kräver ändringar i marknadsföringslagen föreslås däremot träda i kraft den 1 januari 2027. Eftersom den svenska implementeringen ännu inte är slutligt beslutad kan CommToAct komma att uppdatera guiden om reglerna eller den officiella vägledningen förändras.