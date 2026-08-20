Guiden behandlar Empowering Consumers-direktivet och förklarar bland annat reglerna om allmänna miljöpåståenden, hållbarhetsmärkningar, klimatkompensation och framtida miljömål. Generella uttryck som ”miljövänlig”, ”grön” och ”klimatvänlig” förbjuds om företaget inte kan styrka en relevant, erkänd utmärkt miljöprestanda, medan specifika och tydligt preciserade påståenden kan vara tillåtna.
CommToAct guidar inför nya regler om miljöpåståenden
Dagens M&U Branschinitiativet CommToAct har tagit fram en ny guide för marknadsförare inför EU:s skärpta regler om miljöpåståenden och hållbarhetsmärkningar.
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Hållbarhetsmärkningar ska som huvudregel bygga på certifieringssystem med oberoende tredjepartsverifiering eller vara fastställda av offentliga myndigheter. Det blir också förbjudet att marknadsföra en produkt som exempelvis ”klimatneutral” eller ”nettonoll” när påståendet bygger på kompensation av växthusgasutsläpp utanför produktens egen livscykel. Miljölöften om framtida resultat måste bland annat stödjas av en detaljerad och realistisk genomförandeplan med mätbara och tidsbundna mål samt regelbunden kontroll av en oberoende expert.
Direktivet börjar gälla den 27 september 2026, och enligt CommToActs bedömning gäller då de regler som finns på den så kallade svarta listan utan att svensk lag behöver ändras. De delar som kräver ändringar i marknadsföringslagen föreslås däremot träda i kraft den 1 januari 2027. Eftersom den svenska implementeringen ännu inte är slutligt beslutad kan CommToAct komma att uppdatera guiden om reglerna eller den officiella vägledningen förändras.