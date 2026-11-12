EU-parlamentariker ifrågasätter nu att uppgifter om hur mycket el och vatten enskilda datacenter använder hålls hemliga i EU:s databas. Allmänheten får se den sammanlagda förbrukningen per medlemsland och för hela EU.
EU-parlamentariker ifrågasätter datacentersekretess
Dagens M&U EU-parlamentariker ifrågasätter nu att uppgifter om hur mycket el och vatten enskilda datacenter använder hålls hemliga.
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Frågan togs upp i parlamentets industriutskott den 10 november. Där efterlyste den spanske socialdemokraten Nicolás González Casares förbrukningssiffror för varje anläggning, rapporterar Rapporteur. Datacenter med ett installerat it-effektbehov på minst 500 kilowatt rapporterar redan in de uppgifterna till EU:s databas.
Debatten gäller EU-kommissionens nya datacentermärkning. Den ska ge varje anläggning separata betyg från A till G för hur effektivt den använder energi och vatten. Uppgifterna om hur mycket varje anläggning förbrukar totalt omfattas fortfarande av sekretess i databasen. Förordningen om märkningen granskas nu av EU-parlamentet och ministerrådet.