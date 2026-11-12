EU-parlamentariker ifrågasätter datacentersekretess

Dagens M&U EU-parlamentariker ifrågasätter nu att uppgifter om hur mycket el och vatten enskilda datacenter använder hålls hemliga.

EU-parlamentariker ifrågasätter datacentersekretess
Googles datacenter i Eemshaven, Nederländerna. Foto: Adobe Stock

EU-parlamentariker ifrågasätter nu att uppgifter om hur mycket el och vatten enskilda datacenter använder hålls hemliga i EU:s databas. Allmänheten får se den sammanlagda förbrukningen per medlemsland och för hela EU.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Frågan togs upp i parlamentets industriutskott den 10 november. Där efterlyste den spanske socialdemokraten Nicolás González Casares förbrukningssiffror för varje anläggning, rapporterar Rapporteur. Datacenter med ett installerat it-effektbehov på minst 500 kilowatt rapporterar redan in de uppgifterna till EU:s databas.

Debatten gäller EU-kommissionens nya datacentermärkning. Den ska ge varje anläggning separata betyg från A till G för hur effektivt den använder energi och vatten. Uppgifterna om hur mycket varje anläggning förbrukar totalt omfattas fortfarande av sekretess i databasen. Förordningen om märkningen granskas nu av EU-parlamentet och ministerrådet.

publicerad 12 november 2026
av Jon Röhne
import-jon.r@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

EU-parlamentariker ifrågasätter datacentersekretess

57 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU vill fasa ut svampmedel

54 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Två möten om utsläppshandeln

52 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Ledarskap

Klimatmålen når inte medarbetarna – det här kan hållbarhetschefen göra

3 timmar sedan
Premium
Klimatanpassning

Genomgång: Tre nya EU-verktyg för klimatanpassning – så fungerar de

28 oktober
Premium
Klimat

Lista: 7 affärsrisker när klimatomställningen dröjer

6 oktober
Premium
Miljö

Miljöinspektören: 7 saker du behöver ha koll på i miljöarbetet

30 september
Premium
Hållbarhet

Så kommer små företag igång med hållbarhetsarbetet – 5 steg

23 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Juridik

Snabbare miljöprövning vann med en röst

5 november
Premium
Juridik

Miljöprövning: Det kan ändras för din verksamhet

4 november
Premium
Cop31

Lista: Här är svenska aktörerna som deltar på Cop31

3 november
Premium
Politik

Så tycker remissinstanserna om vägen mot fossilfritt – sex viktiga frågor

2 november
Premium
EU-svepet

10 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

30 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
profilen

Tommy Borglund: ”Hållbarhetschefen måste rättfärdiga sig själv hela tiden”

10 november
Premium
Karriär

Mattias Frumerie slutar – regeringen söker ny chefsförhandlare

7 oktober
Porträttet

Anna Ryott: Påverkan som affärsidé

28 september
Premium
Karriär

Strawberrys nya hållbarhetschef: ”Vi behöver tydligare helhetsgrepp”

24 september
Premium
Ledarskap

Så tar du plats i ledningen – och så påverkar du utanför

11 september