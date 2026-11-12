EU-parlamentariker ifrågasätter datacentersekretess

Frågan togs upp i parlamentets industriutskott den 10 november. Där efterlyste den spanske socialdemokraten Nicolás González Casares förbrukningssiffror för varje anläggning, rapporterar Rapporteur. Datacenter med ett installerat it-effektbehov på minst 500 kilowatt rapporterar redan in de uppgifterna till EU:s databas.

Debatten gäller EU-kommissionens nya datacentermärkning. Den ska ge varje anläggning separata betyg från A till G för hur effektivt den använder energi och vatten. Uppgifterna om hur mycket varje anläggning förbrukar totalt omfattas fortfarande av sekretess i databasen. Förordningen om märkningen granskas nu av EU-parlamentet och ministerrådet.