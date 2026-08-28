7 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

Över 200 aktörer kräver plan för fossil utfasning

Drygt 200 organisationer och branschorganisationer uppmanar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att ta initiativ till en plan för att fasa ut fossila bränslen. Utspelet kommer inför hennes tal om tillståndet i unionen i september.

Undertecknarna vill att kommissionen tillsätter en oberoende och vetenskapligt grundad utredning. Den ska bland annat beräkna fossilberoendets samlade kostnader, beskriva en sektorsvis väg till utfasning och granska hur offentliga pengar och subventioner kan styras om. Även stöd till utsatta hushåll, företag, arbetstagare och regioner samt investeringar i naturbaserade lösningar ska ingå.

Bakom brevet står bland andra miljöorganisationer och branschorganisationer för el, vindkraft, solenergi och värmepumpar. BirdLife Sverige och Naturskyddsföreningen finns bland undertecknarna.

EU-kommissionen skyndar på undantagsregler för läkemedel

EU-kommissionen ska tidigarelägga kriterierna för vilka läkemedel och kosmetiska produkter som kan undantas från det nya producentansvaret för avancerad avloppsrening. Miljökommissionär Jessika Roswall uppger att reglerna ska antas så snart som möjligt och före den formella tidsfristen i slutet av 2027. Sverige har varnat för att sena besked kan medföra högre kostnader och försämrad tillgång till läkemedel. Enligt det reviderade avloppsvattendirektivet ska producenter av läkemedel och kosmetika finansiera minst 80 procent av merkostnaden för rening som avlägsnar mikroföroreningar. Producentansvaret ska vara infört senast vid utgången av 2028, men Jessika Roswall lämnar inget besked om Sveriges önskemål om mer tid.

Norge anklagar EU-kommissionen för hyckleri

Norges klimatminister Terje Aasland anklagar EU-kommissionen för hyckleri kring olje- och gasutvinning i Arktis. Kommissionen har sedan 2021 förespråkat ett förbud mot ny borrning i området, samtidigt som Tyskland och Polen har gjort olje- och gasinvesteringar i Norge. Terje Aasland säger att båda länderna efterfrågar norsk gas. Norge har under Ukrainakriget blivit EU:s största gasleverantör och näst största leverantör av olja. Terje Aasland varnar för att EU:s motstridiga budskap är problematiska när investeringar i stället går till USA och Asien.

Småföretag omfattas av EU:s nya förpackningsregler

EU:s nya förpackningsförordning PPWR började tillämpas den 12 augusti och innebär gemensamma regler för producentansvar, registrering och rapportering i EU. Mikroföretag med färre än tio anställda och högst 2 miljoner euro i årsomsättning eller balansomslutning omfattas i grunden av samma producentansvar som större företag. Svenska producenter ska bland annat registrera sig hos Naturvårdsverket och anlita en godkänd producentansvarsorganisation, men den som tillhandahåller mindre än ett ton förpackningar på den svenska marknaden slipper den årliga tillsynsavgiften på 1 250 kronor. Vid direktförsäljning till en slutanvändare i ett annat EU-land måste företaget registrera sig som producent och utse ett behörigt ombud i det landet, även om försäljningen endast gäller enstaka paket.

Magdalena Salomonsson på Naturvårdsverket berättar i en ny guide som Miljö & Utveckling tagit fram att de nya rapporteringskraven enligt nuvarande plan börjar tillämpas först 2030 och att mindre producenter då får ett förenklat rapporteringsförfarande.



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Johan Rockström gästar EU-kommissionens årliga seminarium

EU-kommissionens årliga seminarium i Tervuren i Belgien den 4 september får klimatforskaren Johan Rockström som särskild gäst. Johan Rockström är chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK, och har bjudits in av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Seminariet fungerar som ett startmöte inför kommissionens kommande arbetsår och hålls drygt en vecka före Ursula von der Leyens årliga tal om läget i EU.