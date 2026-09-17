Guide: 7 råd för att använda AI ansvarsfullt i hållbarhetsarbetet

Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom hållbarhet och miljö och bygger på sju principer för användning av AI. De omfattar bland annat styrning, ansvar, transparens, regelefterlevnad, kvalitetssäkring, kompetens samt miljömässiga och sociala konsekvenser.

ISEP framhåller att användningen av AI kan innebära både möjligheter och risker. Därför bör nyttan i olika användningsfall vägas mot bland annat energi- och vattenanvändning, utsläpp och sociala konsekvenser. Det professionella ansvaret ligger samtidigt kvar hos den som använder AI i sitt arbete.

Här är de sju principerna.