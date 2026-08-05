Så undviker du greenwashing – ny guide visar hur miljöpåståenden ska utformas

Kommunikation En ny vägledning visar hur företag kan formulera miljöpåståenden som håller för granskning. Här är de viktigaste råden för den som vill kommunicera klimat- och miljöfördelar utan att vilseleda konsumenter.

Så undviker du greenwashing – ny guide visar hur miljöpåståenden ska utformas
Foto: Adobe Stock

En ny guide från brittiska Committee of Advertising Practice, CAP, ska hjälpa företag och marknadsförare att utforma miljöpåståenden om produkter och tjänster. Guiden är framtagen i Storbritannien, men flera av råden ligger nära de principer som även svenska företag behöver förhålla sig till. Det här är guidens viktigaste rekommendationer:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?
  1. Utgå från hur målgruppen uppfattar budskapet

    Företag behöver bedöma hur en genomsnittlig konsument sannolikt tolkar reklamen, inte bara vad avsändaren avser att säga. Även bilder, färger och naturmotiv kan förstärka intrycket av att en produkt har miljöfördelar.

    Viktig information får inte utelämnas. Om endast en del av en produkt kan återvinnas, eller om särskilda anläggningar krävs, behöver det framgå.
  2. Säkerställ att påståendena kan styrkas

    Objektiva miljöpåståenden ska bygga på robust skriftlig dokumentation som finns på plats innan reklamen publiceras. Underlaget ska vara aktuellt, relevant och direkt kopplat till den produkt eller tjänst som marknadsförs.

    Breda formuleringar som ”grön”, ”hållbar” och ”miljövänlig” kräver omfattande bevisning. Jämförande påståenden, exempelvis ”grönare” eller ”lägre utsläpp”, måste också ha en tydlig och verifierbar grund.
  3. Begränsa påståendet till det som kan bevisas

    Ett brett miljöpåstående uppfattas normalt som att det gäller produktens hela livscykel, från råvaror och produktion till användning och avfallshantering. Om underlaget bara gäller en viss del behöver påståendet avgränsas.

    Ett elfordon kan exempelvis beskrivas som utsläppsfritt under körning, men inte som utsläppsfritt i allmänhet om underlaget inte omfattar hela livscykeln.
  4. Gör miljöpåståendet tydligt

    Konsumenten ska förstå vad påståendet bygger på och vilken del av produkten eller tjänsten det gäller. Tekniska och breda begrepp, som ”hållbar” eller ”biologiskt nedbrytbar”, kan behöva förklaras.

    Förbehåll och preciseringar ska placeras så att de faktiskt uppmärksammas. De får inte användas för att rätta ett i grunden vilseledande huvudbudskap.
  5. Var öppen med miljöinitiativ

    Företag som hänvisar till miljömål, omställningsplaner eller andra initiativ behöver skilja mellan vad som redan har genomförts och vad som återstår. Framtida ambitioner ska inte beskrivas som uppnådda resultat.

    Det bör också framgå vad initiativet omfattar, vilka åtgärder som ingår och hur långt företaget har kommit.

Klimat Kommunikation Miljöarbete
publicerad 5 augusti 2026
av Carolina Högling

Senaste nytt

Premium
Vatten

Ny modell visar var miljöåtgärder i vattendrag gör mest nytta

6 minuter sedan
Premium
Kommunikation

Så undviker du greenwashing – ny guide visar hur miljöpåståenden ska utformas

5 timmar sedan
Premium
Kartläggning

M&U granskar: Färre hållbarhetschefer tar plats i ledningen

4 augusti
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Analys

Analys: Efter Omnibus – nu växer nästa idé fram för hållbarhetsrapporteringen

14 juli
Premium
verktyg

Hållbarhetsverktyg för 2026 – här är resurserna som är relevanta för svenska företag

7 juli
Utmärkelse

Miljöstrategipriset 2026 är igång – nominera nu!

3 juli
Premium
Energi

Så stärker du kontrollen över data och digitala beroenden

24 juni
Premium
Hållbarhetsarbete

Experten: 4 råd för att driva hållbarhetsarbete i en osäker tid

18 juni

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Regeringen presenterar ny mineralstrategi

29 juli
Premium
Skog

Skogsstyrelsen ska beräkna skogens klimatnytta

24 juli
Premium
Politik

Regeringen förbereder nationellt PFAS-förbud

23 juli
Premium
Juridik

Sverige missade deadline för skärpta miljöbrottsregler

17 juli
Premium
Juridik

Facket överklagar domen om ”rebellmamman”

13 juli
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

31 juli
Premium
Hållbarhetsarbete

Så ser hållbarhetsyrket ut 2026

30 juli
Premium
Klimat

Hon blir ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

7 juli
Premium
Karriär

Hon blir ny hållbarhetschef på Axfood

22 juni
Premium
Hållbarhet

Lista: 44 hållbarhetspunkter i Almedalen du inte vill missa

15 juni

Det senaste

Premium
Vatten

Ny modell visar var miljöåtgärder i vattendrag gör mest nytta

6 minuter sedan
Premium
Kommunikation

Så undviker du greenwashing – ny guide visar hur miljöpåståenden ska utformas

5 timmar sedan
Premium
Kartläggning

M&U granskar: Färre hållbarhetschefer tar plats i ledningen

4 augusti
Premium
Rapport

IPCC samlar forskare inför ny rapport

4 augusti
Premium
Klimat

Rapport: Klimatförändringen ökar risken för skogsbränder

4 augusti
Premium
Teknik

AI ska hitta felsorterat matavfall – så kan fastighetsägare förbättra sorteringen

3 augusti
Premium
Hållbarhetsredovisning

GHG Protocol uppdaterar planen för nya klimatredovisningsstandarder

3 augusti
Premium
Karriär

Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

31 juli
Premium
Vatten

Ny modell visar var miljöåtgärder i vattendrag gör mest nytta

6 minuter sedan
Premium
Kommunikation

Så undviker du greenwashing – ny guide visar hur miljöpåståenden ska utformas

5 timmar sedan
Premium
Kartläggning

M&U granskar: Färre hållbarhetschefer tar plats i ledningen

4 augusti
Premium
Rapport

IPCC samlar forskare inför ny rapport

4 augusti
Premium
Klimat

Rapport: Klimatförändringen ökar risken för skogsbränder

4 augusti
Premium
Teknik

AI ska hitta felsorterat matavfall – så kan fastighetsägare förbättra sorteringen

3 augusti
Premium
Hållbarhetsredovisning

GHG Protocol uppdaterar planen för nya klimatredovisningsstandarder

3 augusti
Premium
Karriär

Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

31 juli