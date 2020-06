Coronapandemin: Lund planerar för hemester

– Jag tror att många börjar upptäcka saker i sitt närområde på annat sätt, naturturismen ökar. Vi måste fånga upp det här med ändrade resmönster och bygga vidare på det, säger Jon Andersson.

Evenemang blir digitala

Kommunen har satt samman en grupp som tillsammans med turistbyrån ska undersöka möjligheten att fortsätta att vara hemma, även under semester, hemester alltså.

Stopp för resande behöver inte heller leda till att kommunen ställer in planerade evenemang. Lunds hållbarhetsvecka fick visserligen ställas in, men andra evenemang blir digitala istället, som ett ungdomsting bland annat. Filmer har spelats in och miniföreläsningar ska sändas på webben. Med webbenkäter ska kommunen samla in vad ungdomar tänker kring hållbarhetsfrågor.

– Vi blir kreativa och hittar nya sätt att mötas, konstaterar Jon Andersson.

Jagar skyddsutrustning

Hans kollega Ulrika Dagård som har ansvar för social hållbarhet hos kommunen, arbetar numera två dagar i veckan med corona mer direkt, genom att hjälpa till i jakten på skyddsutrustning för kommunen bland annat.

Hon ser också de mörkare följderna av krisen vad gäller det sociala i ett bredare perspektiv. Ute i samhället ökar risken för våld i hemmet, elever som är trångbodda kan få svårt att klara studierna med mera. Till det kommer ökad arbetslöshet och därmed minskande skatteintäkter.

– Det är sådant man inte ser mitt i epidemin, men som vi nog ser senare. Det kommer att påverka vårt hållbarhetsarbete och göra att det blir ännu viktigare, säger hon.

Robustare lösningar krävs

I Jon Anderssons uppdrag ingår även de sociala aspekterna. Han tror att när krisen är över, kommer många att dra slutsatsen att ett hållbart samhället kräver mer hållbara och robusta lösningar än vad som finns idag. De ska stå emot alla möjliga förändringar, om det så handlar om klimat eller pandemier.

– Jag tänker att det basala, som förutom vård och omsorg också är livsmedels- vatten och energiförsörjning, behöver vara robust, säger han.