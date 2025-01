Morgan Stanleys beslut att lämna samarbetet kommer efter banker som Citigroup, Bank of America, Wells Fargo och Goldman Sachs har tagit liknande beslut. Någon motivering till besluten har inte presenterats. Reuters hänvisar samtidigt till att avhoppen kommer efter press från republikanska politiker som menar att sådana samarbeten strider mot konkurrenslagar.

De svenska banker som ingår i samarbetet är Swedbank, SEB och Handelsbanken. Finlandsbaserade Nordea och danska Danske Bank finns också med. Swedbank skriver i en kommentar till Miljö & Utveckling att man inte har några planer på att lämna NZBA, men konstaterar att det har blivit tydligt att det finns olika uppfattningar om vägen till klimatneutralitet.

”Vårt medlemskap i NZBA reflekterar vår tro på att gemensamma regler avseende transparens är en viktig förutsättning för en önskad kapital-reallokering. Att nu ett antal finansiella institutioner väljer att lämna, visar att viktiga intressenter i olika delar av världen ser olika på hur bolag skall förhålla sig till vad vi tror är en nödvändig omställning.”

Anklagas för avsteg från Parisavtalet

NZBA är i sin tur en del av GFANZ, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ett initiativ som bildades inför Cop26 i Glasgow. GFANZ mål är att stödja finanssektorn i övergången nettonollutsläpp 2050.

I samband med att allt fler amerikanska banker började hoppa av samarbetet ändrade GFANZ sina riktlinjer. Nu blir det möjligt för fler aktörer, om än bara medlemmar, att delta i finansieringen av nettonollprojekt. Dessutom ska även biologisk mångfald och ekosystemtjänster inkluderas som finansieringsmål.

Miljöorganisationer har riktat kritik både mot banker som har hoppat av NZBA och till GFANZ som de menar har försvagat initiativet. Share Action, en ideell organisation som verkar för hållbara investeringar, menar att de uppdaterade riktlinjerna kan leda till lägre ambitioner.

”GFANZ:s beslut att backa från kravet att anpassa sig till Parisavtalet är ett farligt drag, som kan leda till att medlemmarna sänker sina ambitioner, även när klimatförändringens effekter, som extremväder, skadar samhällen runt om i världen”, säger organisationens ordförande Jeanne Martin i en kommentar.