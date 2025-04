AI tredubblar hållbarhetsframgång och stärker lönsamheten – så kickstartar du

Företag som integrerar AI i sitt hållbarhetsarbete rapporterar i snitt en minskning av koldioxidutsläppen med 26 procent. Det kan jämföras med endast tre procent hos de företag som behandlar AI och hållbarhet som separata satsningar. Det framgår av rapporten Sustainability in the Age of AI – The Integration Imperative framtagen av tankesmedjan Brightline Initiative som drivs av organisationen Project Management Institute.