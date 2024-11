Här är Sveriges bidrag till internationell klimatfinansiering

Störst andel går till FN:s Gröna klimatfond, som Sverige redan bidragit med flera miljarder till. Under perioden 2024–2027 kommer Sverige att bidra med ytterligare åtta miljarder kronor. Klimatfonden stödjer låg- och medelinkomstländer i att genomföra klimatinvesteringar, både för att minska utsläppen och för att anpassa samhällen till klimatförändringar. Med det svenska bidraget uppgår fonden till 13,5 miljarder amerikanska dollar.

Utöver det bidrar Sverige med 200 miljoner kronor till den nyskapade fonden för skador och förluster, 130 miljoner till fonden för minst utvecklade länder och 130 miljoner till anpassningsfonden.

– Med detta kommer Sverige med ett starkt bidrag till Cop29. Vårt budskap är att Sverige gör vår andel av den internationella klimatfinansieringen, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) under en pressträff.

Enligt Romina Pourmokhtari ökar Sverige nu sitt internationella klimatstöd. Till FN:s Gröna klimatfond säger hon att Sverige blir den största givaren per capita bland de stora givarna. Sverige kliver också in som ett av två ordförandeländer under 2025.

Vidare meddelade de att regeringen tillsätter en utredning för att stärka och utveckla Sveriges internationella klimatarbete med Parisavtalet som grund. Utredningen ska komma med förslag på åtgärder för en tydligare styrning och effektivisering, samt kartlägga hur svenska företag kan bidra i andra länders nationella klimatplaner.