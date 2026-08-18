Partierna oense om vägen till hållbara transporter

Partierna är också splittrade om reduktionsplikten, där Moderaterna och Sverigedemokraterna vill sänka nivån medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill höja ambitionen. Ett område med brett stöd är förbättrad spårbarhet för fossil energi på EU-nivå, vilket sju partier tydligt eller mycket positivt stödjer. Gröna Mobilisters rapport bygger på en enkät till samtliga åtta riksdagspartier om sju områden inom omställningen till fossilfria transporter.