Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställer sig positiva till 25 av 28 förslag om nya eller skärpta styrmedel, medan Centerpartiet säger ja till 21. Sverigedemokraterna ger endast ett tydligt positivt svar och är negativa till 19 förslag, medan Moderaterna och Kristdemokraterna är negativa till 13 respektive 15 av förslagen.
Partierna oense om vägen till hållbara transporter
Dagens M&U En ny rapport från Gröna Mobilister visar stora skillnader mellan riksdagspartiernas politik för hållbara och fossilfria transporter inför valet den 13 september.
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Skillnaderna gäller bland annat minskad bilism, kollektivtrafik, elektrifiering och reduktionsplikten. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet vill införa en förmånlig nationell kollektivtrafikbiljett, medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna säger nej. Sju av åtta partier vill samtidigt se ytterligare åtgärder för snabbladdning i områden där sådan infrastruktur saknas.
Partierna är också splittrade om reduktionsplikten, där Moderaterna och Sverigedemokraterna vill sänka nivån medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill höja ambitionen. Ett område med brett stöd är förbättrad spårbarhet för fossil energi på EU-nivå, vilket sju partier tydligt eller mycket positivt stödjer. Gröna Mobilisters rapport bygger på en enkät till samtliga åtta riksdagspartier om sju områden inom omställningen till fossilfria transporter.