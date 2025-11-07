M&U avslöjar: Systemhaveri i statens upphandlingsstatistik

När regeringen och myndigheter följer upp arbetet med hållbar upphandling lutar de sig mot en nationell databas. Där ska det framgå om miljö- och sociala krav har ställts i upphandlingar.

Men Miljö & Utvecklings granskning av drygt 52 000 upphandlingar mellan 2021 och 2023 visar omfattande luckor – och rena fel.

– Det handlar om statistikens tillförlitlighet, inte om att vi saknar krav, säger Jenny Lindholm, upphandlingschef på Energimyndigheten, som enligt databasen inte ställt några hållbarhetskrav under perioden.

Energimyndigheten är långt ifrån ensamma. I tusentals annonser saknas uppgifter om hållbarhetskrav, trots att de faktiskt ställts. Flera stora myndigheter och kommuner står på noll procent i statistiken – men uppger själva att kraven finns där.

Naturvårdsverket: ”Siffrorna speglar inte verkligheten”

Ett av de tydligaste exemplen gäller Naturvårdsverket, som enligt den officiella statistiken inte ställt ett enda hållbarhetskrav under tre år.

Men myndighetens egen upphandlingschef Anna Nygård avfärdar uppgiften:

– Att vi inte markerat krav betyder inte att de saknas. Vi har ställt både miljömässiga och sociala krav där det är relevant – och dessutom fått flera överprövningar kopplade till det, säger hon.

Samma mönster syns hos andra statliga aktörer. Transportstyrelsen rapporterar att 22,5 procent av upphandlingarna 2024 innehöll miljökrav – trots att databasen visar noll.

Folkhälsomyndigheten redovisar 38–60 procent, men framstår ändå som kravlös i statistiken.

Kommuner och regioner: feltryck och systembrister

Bilden är densamma ute i landet. Linköpings kommun står som kravlös – men enligt upphandlingschefen Daniel Czitrom handlar det om bristande rapporteringsrutiner, inte brist på krav.

– Självklart har kommunen ställt hållbarhetskrav under perioden. Vi ser nu över rutinerna för rapportering, säger han.

Hos Region Värmland handlar det om rena handhavandefel.

– Vi har ställt många krav, men missat att markera dem i annonsdatabasen. Det ska nu rättas till, säger Alexander Skogfeldt, hållbarhetsansvarig för inköp.

Tekniska brister – och brist på rutiner

En del av förklaringen ligger i upphandlingssystemen.

I E-avrop, som används av många kommuner och regioner, saknades under flera år en tydlig markering för hållbarhetskrav.

Tendsign, ett annat vanligt system, hade länge frivilliga fält. Först från 2024 är markeringen av miljö- och sociala krav obligatorisk i alla upphandlingar.

Men luckorna från tidigare år ligger kvar i statistiken.

– Vi kan inte vara upphandlingspolis. Men vi tar signalen om att bli tydligare i gränssnittet, säger Kristian Nilsson, support på E-avrop.

Även Upphandlingsmyndigheten gjorde fel

Granskningen visar också att Upphandlingsmyndigheten, som ansvarar för systemet, själva lämnat felaktiga uppgifter.

I nio upphandlingar mellan 2021 och 2023 markerades inga hållbarhetskrav – trots att tre faktiskt innehöll miljökrav.

– Man kan absolut tycka att just Upphandlingsmyndigheten borde fylla i rutorna korrekt även när det inte är obligatoriskt. Vi vill ju också att statistiken ska vara riktig, säger Sofia Mårtensson, avdelningschef för juridiska tjänster.

Ett av felen gäller en upphandling där markeringarna var obligatoriska enligt upphandlingsförordningen.

– Varför uppgiften inte angavs känner vi inte till. Vi undersöker vad det kan bero på, säger Sofia Mårtensson.

Även internt kom avslöjandet som en överraskning.

– Det här är ny information för mig. Vi har inte tidigare analyserat våra egna upphandlingar, säger Andreas Doherty, senior analytiker vid myndigheten.

Luckorna får konsekvenser

När hållbarhetskrav försvinner ur statistiken påverkar det inte bara siffrorna – utan hela styrningen.

Kommuner och myndigheter framstår som svagare än de är.

Leverantörer får otydliga signaler från marknaden.

Regering och forskare riskerar att fatta beslut på felaktigt underlag.

Förtroendet för systemet urholkas – särskilt när den ansvariga myndigheten själv gör fel.

I nästa del av granskningen visar vi hur FMV, Region Blekinge och Gavlefastigheter har byggt upp fungerande arbetssätt för hållbar upphandling – med tydliga krav, uppföljning och resultat.