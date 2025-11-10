Detta är del 2 av artikeln M&U avslöjar: Systemhaveri i statens upphandlingsstatistik.
Tre exempel: Så lyckas myndigheterna med hållbar upphandling
TEMA: UPPHANDLING Trots luckor i statistiken finns framgångsrika exempel. Så gör FMV, Region Blekinge och Gavlefastigheter för att få hållbar upphandling att fungera i praktiken.
Foto: Adobe stock.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Hos Försvarets materielverk, FMV, har hållbarhetskraven varit en självklar del av upphandlingsarbetet i många år. Särskilt fokus ligger på kemikalier och miljörisker – bland annat för att fasa ut PFAS i brandsläckningsmedel.
XIpNNlnELfmmG+U7FmyOTuqwam+Nip0r/bC0Zlhe+qXimLoT9Dzi7/gu/TXiACjAbZYbLgSjDcMQOBiPcBZTWJsk3aO15XcxqxzP7iZroeCstZHrkJT4m9gzgXBmQTJ9Hal/P25b/NV6sItPHv9I74zE5vSyREIkmuAlOt3jovbfxSLDyyX6I/uaHIEXSxdhuTN2d8Cjgm9xHLbgvyw56y/R3XDZEvaIbouO6Mp08l+515SOmt1l8q3k8bG3CIj92HLZlma010uS8Rec+yCylWpNi2cSMMzFcGeJGQK3/9bqPfSRCmWtsGdfz4Lj/4TEYNcOxhhntuJDUeAHAA/2Q4d7eKv7YoC0/F0NHISQ6JHZnUslO9lTQjva8vrXnZDUdW6nVPCsS4FcaGlj8+OU3RJfucxt3R4i4SN6Z4We1MxWa8NZXa3N3w+4tAe5yQby8s2NaaP/TNSfJUQkS/ObBZNjR2PjIy2FXD2fwI38loGzUqt1Dbxdbd0uf3lwIR5+BebeumaJr1m+4T4onzuSjlSpkSjzaw7meEyAIWJcZjpi6l9617PoHElrHZX2+h90wz+YsPMiOzf/i7TB/jIpM+RWiXuhAh9O7mUAejPHPBQzZ5nTYvdPNv55B7cKO2TMXTs+UyAIHUTnd9+2QtC5EdK3EBvyR9hPoa7+ODuFXCInM321Nf+YHg+gzM/sHnj96x0lUhgJb0CC7bbpKCzQVJJtbKCBZxfC4cUxlsf6jBdUlNm7nZrEuRBMvCuUeD/Va6HyeZVx773xgJh+l5D5/zhmcFIurr+SnXSWyZFhDpo6hFkMKqXdtFJ83ixnc3F4UsVy3EDYjxvi5uEDHyLv+AEL1s/a3gQQOFwiwiOl5dUMPMA43SLnKOG0SmJ8GmSyYdlb5beEchwLMCne4FfITOBmvP2wc3QnkBjaIhaXKmtDFDCTHVv5SnbRLgurVk/1t0hbd0ZZ6rWql7SPuOp+lNpeS6h6xuCqWf2sio29QsU4WoajDZV1RNx2yMGYKS1x6jL614DRuIDGLKV2p7wIJziEZ+2mNACsjScXVGnRT4eEM5+6owx2fFs1i9B23GEcFQ8vb/NxOHvYJ2IUGUrlSjue100uy3Dm+/lKZM7d1PXFBRnzatcpK2rMKPqO/lJnRzk8/HM8q1a6ItGyghHeQ5faib3GTkLBmfMYctFbgnFS76/9ERgQV5YozDNCvrs7LXZaGkunJD6aNCUlskRQWCI+3liF7MGcYehIPc7rm6wPZy52PCmvPc0G56ZG3LlHIqVnkDC2US1TmykQTqdYYz9EJNuc9/T02VjRvCSqLoEGou5SPARMUTJahX4r/GEe742gmQ9SmNS+yoaYs32DHZhxF2/YU9yAH8WD8XwF53zdwVDXpADZOBHMB/IXnLp59wVvQxiMLZnQ/X2WQFbXOvbYjCZSoOwTzgqw3O1SksC9Ukl/4JtyF7dOkc9DcSKgbTWwpI4bp6aqpblpHT+QP9H8in7GisTWmHhiLnSbk75ug0oSy56QLImhblpqRENYp2KdiUEtbOqDgBsml1BJAbIBlhVFKvDVtUgdnZnAJRdaWhDSUcDedJRE040gJwcbonbj639vlVqdm/XSYnkeAWBGT/bgdpHWfE/I/ZNq69GZWrUm3jPo4yZkGuYv/1n1KDhr9SDKZuW14lR8WgPPvCkW1rmAte0p8BRnb/2OMrK/cZ+R+zHGbk6B/PrGahZYqEgvUNV0ty+4huZeesTmzps1WdsDZQZLOqfhhxVVhuZXFM/89Fjc4JZd0oZB23WUBisvj5cPxpt8gaK+Ggyg+8ujC+ABaWO5XYD4Z2D0gNa392DLCJsoB6goGrcCCXS7QYSs0hGZm6NXP8+D4SCbLWSHSp9B7R90D1DPF9hcpCoN1Ka98gI/tlqZlm0+ZJwE5OY0EwyU4p333ec+RpOC6zPlA8idg5WXPLJ8J/CIimRbqEyS63ny+hYHTF9y+BTB6XxNjcJ+RndGqXfTtbZReXzs70K4X6qwBOe4XmT/jIyelxrt+YOGEJATHgjc0byTG8Bx3TW245yE1Z+tOJWDzan4GFpVZU3gg6yQS7RMTx6ngo9u7FzmTq9QTOlCZd2eIiQSevYndy5EaC580oAXqDOM4niFUuBOHerofNQ7XNtRmmybCk3LZ5TulC2+IhHDqOYx7PmvHPTxPW4F6ixSQx0b/7TraSadELJIF5T6kxxfteICeXnZ/GbJS4snL8gOGY8UqGWuxTkYP/olp0P5yqAOFOeUzF5pdymofN44u0nTHVICnGeuZ2DwGLeJtWjV3mSVurwpBnTPRrGMGChKOLP8qwFmSMHANMT0lycyz4FRuPC4V8D0mFhXaMcxUjkq6JjBTcCK37DN5Zblu1qDaJB0AVlXFWXE7KEHKlCxM8xfXso1vcYfd/39e1TpUi17grfY3fLEjta9rqBtMLjeeatHOwH2JqwD7zRNt9unkDsBtbooC9HEFz9iaavW2XbXldD8vpS6fN0+tpK+1QPQWb30xcXclnbAuAhc1ciYbBh0vIrZL75/cu648VgLxwrI+p21gZMCaVkvMEFQE2wCsRZlEIy1Fe4WYSx27EV0I4Yuyvp6iCW2UEvAcpW3J1bcxnszWc8udTX2sy+KtOErpjDQv/G/HOBArYQcoQNf7AYvfDYEEYvhJAkQraDffmXj/u0kXk6bA9emODfsZuNtUPYWRlMDfWRbRqWJ315cPsE9MMfKyIs7uVJGOzZ56ekz0kwgL+8XKuEhHWYaG35sveJCzcf4wcSGVW5meuFeCItERCAykS0mmQtcQRyaQ/jLS1Bg9jejAz5TnlchR+MSIVOxpEgCZhkeOleJNfTJeMDxRYqEBA92EAKjr94HFALHrCOa3fHEyYCpN7Wt63s6OU4Nz9B7N/5wSA8updqCvI0ayPI0kJixaKW3fJY8xa+LZGmTLr/wmNHnhGwiT4iHN9bU/z1A2Zy6pGuXWicjbb80rcoYaiDdkDlU07dhvp2xTEUTUaZDtgZX31MZ+guoKOeO6t3lnWQzMrI6OcI5nrdLnQMoX4ttsgpqdyq7J6+8gBR02d7njLf3GpnwHnrCrMpu8TWxHquub93xBfZyO6uBuqEEKIjytfkGn1GLi4cQTXES7wJZhdJJmLnkEG3HstbB0wHb0X7OGlQegAV9y+kiM/zL3qPkvvQXo5DonrJYVDjTHtizWOrHDPi3cVuKg2+UuV26vmFZW/3r7Of+RYgf0RBVJBlAv+HITosuiGSJX8V0WXjuxsjwwoCCVBSDdZ/KfQLE7rw9lugKnngScEhON8g9R99Om+/sPSLQqwJE9+xaTs7nRH1fma4k+wwSVvc68MOw0tKwdeE64d45mfqugBCCrv2F3VEhvDEJ7OcmFaMsJX2x5nLGUgP/PifoqURVgpi6wUNU5ZyUJiAS95z7aff6iKoT59dDnu5+O6yLCYq3hiytf8UQPzqF3jTQ0QLmRtRjdifVXkHzpcqCxMyCb6X3QZ0XhStF+Q994qs5i1DepSpWAoBESC2WyvBFoB/iymOo5gvEA7wZHuYzcgHJBo8+mzWVAu+z+VPRzj6y3dX/BoHFWb0+OZqiDYdcK5VXYhFIWMBG5Mg1QUHIq0BqJgwzQOznfRewmbNDq2ZuP9MPu72Vpl21KuytAe/CKBsXpQa2FnOU4FZCZI2QrhstPl+EXucNBc11rThVvEJUUhWCwmxAWHe3spp0DOYPJqelIbgxqpj9YVa2EUD6uYglygWBR4LINH4ZeUMkXCpNNCpqNZ5bw67KR1g5VZOWO0ZAuFF+hh9AzNHn2qPuvme9gUPMjTekl03Ie/OpVQ98q63cL0cdYPV8eUZeTmLWBt5dLv7/VvAT6pXbuLm5S1Qm9548r7KKwKTD0UcyWCcu2iNJEmmn7BE/ONFA+S0NRJEUS9+7yIAT5kxBPXZsUoMD3e3BloJrzkVzzOTYvn3ft7NGF7ES/KQxPzoTPh2p38Hr3Z3TGE6vdjqVm76UGpocqxc/JOTsbI4Ke8PVLKLILUdNNomJfB0HwDlVcroHeT29uPhtHtJSJi2x9IAln2TGoR6c+J1/EQO0HR9jecZpIsto6yQ7pYYlcOQMGz3c9bRJuvdfVy0adUicgsZYVA41y8uo9mJgSuoEfKdZLnKV1Bl+nkHuyBppewfjzosSN97+grj+vjHIZgqo77BricfMWYly79GZpamWNCUquU8tK3hinNrdNSOTcDKG13gweFxYcIgrP7HG0GVOccXqc7Ad1SeFf7f8XJ+iVBgYa1NeDuD395C9P6L3v7yQ+ogHZXeLCzr3OKX0YxiXYm/8doZK/Wgh7dXMhUsQo83NunzkE2FeQxT+atVWlIZvMHgPP6Ib6bYqyR2u2g88h36jneJ1Q0tDaywfJbBVQ3CTG0IRHMlgHCQjyn3FOLVdlu6sn9+dzkG6VeUo4QDLG+rhuoV/np7AmC1/LJ6bSpuw1DaYSchVZx2vm2KrCnXww7NFX9AxVNCIu0uPV9XOByXE2w8QAgRO4bno3l5JHmyzzvGCbdcRXP0yRoQxWCnSyw052lolg4tYe/Gx2BPgnTmlyD7ooQoE6MTW7wAD8/Qd0ht7