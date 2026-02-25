Ledare uppmanar hållbarhetschefer att agera trots osäkerhet 2026

Företag bör agera snabbt och koppla hållbarhetsarbetet tydligare till affärsrisker i en tid av politisk och ekonomisk osäkerhet, enligt flera ledare som talade på konferensen GreenBiz 26. Jennifer Morris, vd för The Nature Conservancy, varnade under sitt framträdande för att förlita sig på stabila regelverk efter att flera miljölagar snabbt rivits upp under Donald Trumps administration. Hon betonade att företag måste driva klimatåtgärder oavsett politiskt stöd och inte använda policyosäkerhet som skäl för passivitet.