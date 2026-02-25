Företag bör agera snabbt och koppla hållbarhetsarbetet tydligare till affärsrisker i en tid av politisk och ekonomisk osäkerhet, enligt flera ledare som talade på konferensen GreenBiz 26. Jennifer Morris, vd för The Nature Conservancy, varnade under sitt framträdande för att förlita sig på stabila regelverk efter att flera miljölagar snabbt rivits upp under Donald Trumps administration. Hon betonade att företag måste driva klimatåtgärder oavsett politiskt stöd och inte använda policyosäkerhet som skäl för passivitet.
Ledare uppmanar hållbarhetschefer att agera trots osäkerhet 2026
Dagens M&U Företagsledare på konferensen GreenBiz 26 manade till handling även i tider av politisk osäkerhet och uppmanade till tydligare koppling mellan hållbarhet och affärsrisk.
Chris Hagler, medgrundare och vd för Impact Pathways, sa under samma programpunkt att handelstullarna 2025 påverkade företags investeringar mer än hon hade förutsett. Hon uppmanade hållbarhetsledare att agera även utan fullständig information och att vara beredda att justera sina beslut.
