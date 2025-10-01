Krav har rekryterat Malin Larsson som ny hållbarhetsexpert med ansvar för djurhållning och djurvälfärd. Hon kommer närmast från en tjänst som djurskyddsinspektör vid Länsstyrelsen i Skåne. Malin Larsson är utbildad vid SLU Skara, där hon läst etologi- och djurskyddsprogrammet.
Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd
Karriär Krav har anställt en ny hållbarhetsexpert med ansvar för djurhållning och djurvälfärd. Rekryteringen uppges vara en del av organisationens satsning på att stärka sitt regelverk och öka mervärdet i certifieringen.
Malin Larsson. Foto: Krav
I sin nya roll ska hon arbeta tillsammans med certifierade aktörer, branschen och andra intressenter för att främja god djurvälfärd och öka mervärdet i Krav -certifieringen. Enligt Cecilia Lenbäck, hållbarhet- och kvalitetschef på Krav , stärker rekryteringen organisationens arbete med att förnya sitt regelverk och göra certifieringen mer effektiv.
