Rapport: Så bromsar fossilstöd hållbar utveckling

Rapporten ”How the Finance Flows: Corporate Capture of Public Finance Fuelling the Climate Crisis in the Global South” som tagits fram av Actionaid visar att sektorer som industriellt jordbruk och fossilbränslen får kraftiga subventioner i det man kallar globala syd, det vill säga länder i Latinamerika, Afrika och delar av Asien som historiskt sett har lägre inkomster och ofta drabbas hårdare av klimatkrisen och social ojämlikhet.

I globala syd får sektorn för industriellt jordbruk årligen i genomsnitt 238 miljarder USD per år. Sektorn för fossila bränslen subventioneras med hela 438 miljarder USD årligen. Samtidigt går ett betydligt lägre stöd till förnybar energi, cirka 10 miljarder USD årligen vilket är 40 gånger mindre än stödet till fossila bränslen. De subventioner som går till industriellt jordbruk och fossilverksamheter går enligt rapporten dessutom direkt i fickorna till företag i höginkomstländer i det globala nord.

Action Aid konstaterar också att klimatfinansieringen från höginkomstländerna i det globala nord är mycket otillräcklig och bara utgör cirka 5 procent av det finansiella stöd som går till industriellt jordbruk och fossila bränslen. Enligt rapporten hindrar de offentliga subventionerna länderna i det globala syd från att göra övergången till hållbara och demokratiska lösningar för energi och klimat.

– Den här rapporten visar hur rika företag beter sig som parasiter. De tömmer det globala syd på resurser genom att suga åt sig offentliga medel och förvärra klimatkrisen. Tyvärr är löftena om klimatfinansiering från det globala nord lika tomma som den retorik de har upprepat i decennier. Det är dags att sätta stopp för den här cirkusen – vi behöver genuina åtaganden för att stoppa klimatkrisen, säger Actionaids generalsekreterare Arthur Larok i en kommentar till rapporten.