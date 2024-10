Kravet inför Cop29: Driv på för ambitiös klimatfinansiering

FN:s klimattoppmöte Cop29 i Azerbajdzjan i november närmar sig. Det innebär att uttalanden från organisationer och företag om vad de förväntar sig av mötet börjar trilla in. Nu är det en grupp på 19 organisationer som uppmanar Sverige och EU att driva på för ett ambitiöst mål och rättvist mål för klimatfinansiering. Rika länder måste betala för omställning, anpassning och klimatskador, menar organisationerna.

Bakom uttalandet står bland annat Svenska kyrkan, Oxfam Sweden, Friends of the Earth Sweden och WaterAid Sweden. De betonar också att utsläppsminskningarna i de nuvarande klimatplanerna inte är tillräckliga för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C, och att Sverige och EU måste höja sina ambitioner. Fossila bränslen behöver fasas ut snabbare, utan att förlita sig för mycket på osäkra tekniska lösningar som koldioxidinfångning, anser de.

De uppmanar också Sverige och EU att växla upp vad gäller klimatanpassning, samt att stå upp för deltagande och inkludering. ”Sverige och EU måste stå upp för mänskliga rättigheter, jämställdhet och brett deltagande i klimatarbete, i samband med COP29 och i processen kring detta och kommande COP-möten” skriver organisationerna.