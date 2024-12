Intern kritik mot skogskrediter – experter lämnar

”De nya metoderna innebär verkliga förbättringar jämfört med tidigare tillvägagångssätt, men säkerställer inte att krediterna har tillräcklig miljömässig integritet. ICVCM:s beslut riskerar att ifrågasätta kvaliteten på ICVCM:s granskningsprocess och medför risker för miljömässig integritet. REDD-projekt står för en relativt stor del av den frivilliga koldioxidmarknaden. Med sitt beslut riskerar ICVCM att tillföra miljontals CCP-märkta krediter till marknaden från aktiviteter som inte är additionella, är kraftigt överkrediterade och har lågt permanens”, skriver Juerg Fuessler i en ett uttalande på Infras hemsida.

Fakta: Det här är REDD+

REDD+ står för ”Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation” och är en global mekanism under FN:s klimatkonvention UNFCCC. Den syftar till att minska utsläppen av växthusgaser genom att förhindra avskogning och skogsförstörelse, samtidigt som den främjar hållbar skogsförvaltning, skogsbevarande och återställande av skogar.

Så funkar det:

Länder eller projekt får ekonomisk ersättning för att minska avskogning och förstörelse, jämfört med en baslinje för förväntade utsläpp.

Finansiering kan komma från internationella klimatfonder eller frivilliga koldioxidmarknader, där företag köper skogskrediter för att kompensera sina utsläpp.

Kritiken mot REDD+:

REDD+ har kritiserats för att: