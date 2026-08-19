Experten: Nya PPWR-kraven kan driva innovation – men straffa de långsamma

Just skyddet av produkten är centralt, betonar Tom Johnsson. Förändrade materialval får inte innebära att fler produkter skadas och behöver ersättas.

– Det sämsta för miljön är ju att en produkt går sönder och att du måste producera en ny.

Han ser samtidigt de nya kraven som en drivkraft för innovation och bättre förpackningsdesign. Ett exempel är att ersätta kompositmaterial eller plastinreden med lösningar som bygger på ett och samma material, som en wellåda med inrede av wellpapp.

– Det blir krav på smartare materialval, och det kräver ju innovation, att tänka till lite utanför den klassiska boxen.

För DS Smith, som tillverkar förpackningar, kan förändringen också innebära nya affärsmöjligheter. Tom Johnsson framhåller att han uttalar sig ur ett kommersiellt perspektiv och ser möjligheter för företag som tidigt bygger upp processer, tillgänglig data och transparens.

– Man måste nog se det som en affärsmöjlighet att positionera sig och en accelerator mot en bättre förpackningsflora. Men det är klart, det kan bli en belastning administrativt om man inte riktigt är där nu eller försöker göra minsta möjliga.

En annan fråga är företagens förmåga att hantera förpackningsdata. Tom Johnsson bedömer att de som redan har digitaliserat sin data och byggt system för spårbarhet har ett försprång.

– De långsamma, det blir de som drunknar då i manuell administration och inte minst internt motstånd.

För företag som säljer produkter över nationsgränserna inom EU kan producentansvaret dessutom innebära krav i flera länder. Tom Johnsson tar en svensk e-handlare som säljer till konsumenter i ett annat EU-land som exempel. Företaget kan då, enligt hans beskrivning, betraktas som producent där.

– Då måste du registrera dig i landets förpackningsregister, rapportera förpackningsvolymer och betala producentansvarsavgifter. Det kan kännas övermäktigt och då måste man bromsa innan man är ikapp.

För en mindre eller medelstor e-handlare kan det enligt honom innebära att försäljningen på vissa marknader behöver pausas tills företaget har hunnit anpassa sig. Han upplever samtidigt att många företag redan har påbörjat arbetet.

Tom Johnssons övergripande medskick är att förpackningsbranschen bör se förändringen i ett större perspektiv än enbart regelefterlevnad. Han menar att de beslut som fattas nu kan få långsiktig betydelse för hur branschen utvecklas.

– Nu är ju vi del av ett skifte. Det är faktiskt vi som gör det nu – det som nästa generation kommer att läsa om i historieböckerna när det gäller förpackningsindustrin, att det var här det hände.

Samtidigt betonar han att omställningen kräver arbete och att frågorna behöver få en strategisk plats i företagen.

– Vi chefer och vi som har mycket inflytande på bolag och till kunder, vi måste med entusiasm jobba med de här frågorna. Sedan ska vi ha respekt för att också är mycket arbete kring det, avslutar han.