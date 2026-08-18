Expert lämnar GHG Protocol efter strid om skogars klimatpåverkan
Dagens M&U Tim Searchinger lämnar sin roll som teknisk chef för markrelaterade frågor vid World Resources Institute, WRI, efter en konflikt om hur skogar ska redovisas i företags klimatavtryck.
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Tim Searchinger lämnar sin roll som teknisk chef för markrelaterade frågor vid World Resources Institute, WRI, efter en konflikt om hur skogar ska redovisas i företags klimatavtryck. Han uppger att utvecklingen inom GHG Protocol har underminerat den vetenskapliga integriteten både vad gäller innehåll och process. Tim Searchinger säger också att problemen kan få stora konsekvenser och att han inte har lyckats rätta till dem.
WRI ansvarar tillsammans med World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, för GHG Protocol och processen för att utveckla dess standarder. Protokollet används för redovisning av företags utsläpp av växthusgaser. Konflikten gäller reglerna för hur skog och mark ska räknas in i denna redovisning. Tim Searchinger är även senior forskare vid Princeton Universitys School of Public and International Affairs och planerar att lämna WRI under augusti.