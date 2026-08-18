Expert lämnar GHG Protocol efter strid om skogars klimatpåverkan

Tim Searchinger lämnar sin roll som teknisk chef för markrelaterade frågor vid World Resources Institute, WRI, efter en konflikt om hur skogar ska redovisas i företags klimatavtryck. Han uppger att utvecklingen inom GHG Protocol har underminerat den vetenskapliga integriteten både vad gäller innehåll och process. Tim Searchinger säger också att problemen kan få stora konsekvenser och att han inte har lyckats rätta till dem.