Expert lämnar GHG Protocol efter strid om skogars klimatpåverkan

Dagens M&U Tim Searchinger lämnar sin roll som teknisk chef för markrelaterade frågor vid World Resources Institute, WRI, efter en konflikt om hur skogar ska redovisas i företags klimatavtryck.

Expert lämnar GHG Protocol efter strid om skogars klimatpåverkan

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Tim Searchinger lämnar sin roll som teknisk chef för markrelaterade frågor vid World Resources Institute, WRI, efter en konflikt om hur skogar ska redovisas i företags klimatavtryck. Han uppger att utvecklingen inom GHG Protocol har underminerat den vetenskapliga integriteten både vad gäller innehåll och process. Tim Searchinger säger också att problemen kan få stora konsekvenser och att han inte har lyckats rätta till dem.

WRI ansvarar tillsammans med World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, för GHG Protocol och processen för att utveckla dess standarder. Protokollet används för redovisning av företags utsläpp av växthusgaser. Konflikten gäller reglerna för hur skog och mark ska räknas in i denna redovisning. Tim Searchinger är även senior forskare vid Princeton Universitys School of Public and International Affairs och planerar att lämna WRI under augusti.

Forskning Klimat Miljöarbete
publicerad 18 augusti 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Hon blir ny chef för företagssamarbeten på Rädda Barnen

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Swedwatch får nära 28 miljoner kronor i nytt Sida-stöd

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Johanna Davén ny chef på Erikshjälpen

10 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Textil

Så minskade Sös textilsvinnet – metoderna som gav resultat

12 augusti
Premium
Analys

Analys: Efter Omnibus – nu växer nästa idé fram för hållbarhetsrapporteringen

14 juli
Premium
verktyg

Hållbarhetsverktyg för 2026 – här är resurserna som är relevanta för svenska företag

7 juli
Utmärkelse

Miljöstrategipriset 2026 är igång – nominera nu!

3 juli
Premium
Energi

Så stärker du kontrollen över data och digitala beroenden

24 juni

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Dagens M&U

Ny utredning ska föreslå styrmedel mot PFAS

11 augusti
Premium
EU

EU:s nya förpackningsregler är här – detta gäller

10 augusti
Premium
Politik

Regeringen presenterar ny mineralstrategi

29 juli
Premium
Skog

Skogsstyrelsen ska beräkna skogens klimatnytta

24 juli
Premium
Politik

Regeringen förbereder nationellt PFAS-förbud

23 juli
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

31 juli
Premium
Hållbarhetsarbete

Så ser hållbarhetsyrket ut 2026

30 juli
Premium
Klimat

Hon blir ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

7 juli
Premium
Karriär

Hon blir ny hållbarhetschef på Axfood

22 juni
Premium
Hållbarhet

Lista: 44 hållbarhetspunkter i Almedalen du inte vill missa

15 juni

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Kollektivtrafik klättrar i riksdagskandidaternas klimatprioriteringar

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Partierna oense om vägen till hållbara transporter

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Expert lämnar GHG Protocol efter strid om skogars klimatpåverkan

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Johanna Davén ny chef på Erikshjälpen

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Swedwatch får nära 28 miljoner kronor i nytt Sida-stöd

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Hon blir ny chef för företagssamarbeten på Rädda Barnen

10 timmar sedan
Premium
AI

6 verktyg för att mäta och minska dina AI-utsläpp

11 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

Hyra, köpa eller abonnera – så väljer du rätt cirkulär affär

13 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Kollektivtrafik klättrar i riksdagskandidaternas klimatprioriteringar

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Partierna oense om vägen till hållbara transporter

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Expert lämnar GHG Protocol efter strid om skogars klimatpåverkan

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Johanna Davén ny chef på Erikshjälpen

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Swedwatch får nära 28 miljoner kronor i nytt Sida-stöd

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Hon blir ny chef för företagssamarbeten på Rädda Barnen

10 timmar sedan
Premium
AI

6 verktyg för att mäta och minska dina AI-utsläpp

11 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

Hyra, köpa eller abonnera – så väljer du rätt cirkulär affär

13 timmar sedan