45 länder saknar fortfarande nya klimatplaner

Bland länderna som fortfarande saknar en ny NDC finns Egypten, Vietnam, Argentina och Filippinerna, som alla tillhör världens 40 största utsläppare av växthusgaser. Tolv länder har inte svarat på kommitténs upprepade försök att få information om orsakerna till förseningarna och ska bjudas in till nästa möte i september. PAICC saknar befogenhet att straffa regeringar som inte följer kraven i Parisavtalet. Avtalet kräver att länder vart femte år presenterar mer ambitiösa klimatplaner, och den aktuella omgången ska innehålla mål för 2035.