45 länder saknar fortfarande nya klimatplaner

Dagens M&U Trots att tidsfristen passerat saknar fortfarande många länder uppdaterade klimatplaner enligt Parisavtalet. Nu uppmärksammas förseningarna av avtalets efterlevnadskommitté.

45 länder saknar fortfarande nya klimatplaner
Foto: Adobe Stock

Omkring en fjärdedel av länderna i Parisavtalet har fortfarande inte lämnat in de nya nationella klimatplaner, NDC:er, som skulle ha varit klara i februari 2025. Enligt Parisavtalets genomförande- och efterlevnadskommitté, PAICC, saknade 45 länder en uppdaterad plan vid kommitténs möte i juli 2026, även om Oman därefter har lämnat in sin.

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Bland länderna som fortfarande saknar en ny NDC finns Egypten, Vietnam, Argentina och Filippinerna, som alla tillhör världens 40 största utsläppare av växthusgaser. Tolv länder har inte svarat på kommitténs upprepade försök att få information om orsakerna till förseningarna och ska bjudas in till nästa möte i september. PAICC saknar befogenhet att straffa regeringar som inte följer kraven i Parisavtalet. Avtalet kräver att länder vart femte år presenterar mer ambitiösa klimatplaner, och den aktuella omgången ska innehålla mål för 2035.

Flera mindre och fattigare länder har uppgett att särskilda omständigheter försvårat arbetet, däribland Sudan, där inbördeskriget har stoppat förberedelserna. Sedan PAICC:s föregående möte i mars har tio länder lämnat in nya planer, bland dem Indien, Algeriet, Kamerun och Guyana.

Internationellt Klimat Miljöarbete
publicerad 13 augusti 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

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