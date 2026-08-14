6 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

EU godkänner nederländskt stöd till hållbart flygbränsle

EU-kommissionen har godkänt nederländska stöd på totalt cirka 335 miljoner dollar till produktion av hållbart flygbränsle, SAF. Pengarna ska finansiera nya produktionsanläggningar och förberedande projektstudier. Projekten väntas kunna producera omkring 285 kiloton SAF per år, främst avancerat biobränsle och syntetiskt e-SAF. Stödprogrammen ska löpa från 2027 till senast 2031 och bidra till EU:s skärpta krav på hållbara flygbränslen och målen i Clean Industrial Deal.

Kolkraftens andel i EU:s elproduktion på rekordlåg nivå

Kol stod för 9,2 procent av EU:s elproduktion 2025, den lägsta andelen hittills enligt Eurostat. Stenkol svarade för 3,7 procent och brunkol för 5,5 procent, jämfört med att kol stod för mer än en tredjedel av elproduktionen 1990. Både produktionen och konsumtionen av kol har samtidigt minskat till historiskt låga nivåer, med en uppskattad konsumtion på 107 miljoner ton stenkol och 184 miljoner ton brunkol under 2025. Flera medlemsländer har dessutom fortsatt att fasa ut kol, där Portugal slutade använda stenkol för elproduktion 2021 och Slovakien upphörde med produktion av brunkol 2024.

EU:s elsystem stabilt trots värme och torka

EU:s elsystem är fortsatt stabilt trots värmeböljor och torka i delar av Europa. Elproduktionen har minskat i vissa länder till följd av låga vattennivåer och höga vattentemperaturer. EU-kommissionen bedömer samtidigt att det inte finns några kortsiktiga risker för elförsörjningen. Hög produktion av solel har också bidragit till att minska pressen på elpriserna.

Extremvärmen kan utradera EU:s tillväxt

Extrem sommarvärme kan enligt en analys från Triodos Bank kosta EU:s ekonomi omkring 180 miljarder euro under 2026, motsvarande cirka 1 procent av unionens BNP. Den största effekten väntas komma från minskad arbetsproduktivitet, som ensam kan sänka BNP med omkring 0,6 procent. Jordbruksproduktionen kan samtidigt minska med mellan 3 och 7 procent. Frankrike bedöms förlora omkring 1,4 procentenheter i tillväxt och Nederländerna omkring 0,8 procentenheter. Triodos Bank bedömer att återkommande perioder med extrem värme kan göra klimatanpassning genom bland annat bevattning, kylning och anpassade arbetstider allt viktigare.