6 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

EU:s nya förpackningsregler börjar gälla
EU:s nya förordning om förpackningar och förpackningsavfall, PPWR, började tillämpas den 12 augusti 2026 och ersätter det tidigare förpackningsdirektivet. Tillverkare måste bland annat ta fram teknisk dokumentation och en EU-försäkran om överensstämmelse, medan importörer och distributörer får ett tydligare ansvar för att kontrollera att kraven följs. Även leverantörer omfattas av nya skyldigheter, samtidigt som producentansvaret för förpackningarnas hela livscykel förtydligas. Från samma datum begränsas PFAS i vissa livsmedelsförpackningar. Flera större krav på bland annat återvinningsbarhet, återvunnet plastinnehåll, återanvändning och begränsningar av vissa engångsförpackningar införs först från 2030 och senare.