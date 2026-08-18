6 verktyg för att mäta och minska dina AI-utsläpp

AI Företagens användning av AI växer snabbt, men det är fortfarande svårt att mäta teknikens klimat- och miljöpåverkan. Nu växer utbudet av verktyg och metoder för att jämföra AI-modeller, ställa krav på leverantörer och beräkna utsläpp. Här är några resurser som kan vara användbara för svenska företag.

