6 verktyg för att mäta och minska dina AI-utsläpp

AI Företagens användning av AI växer snabbt, men det är fortfarande svårt att mäta teknikens klimat- och miljöpåverkan. Nu växer utbudet av verktyg och metoder för att jämföra AI-modeller, ställa krav på leverantörer och beräkna utsläpp. Här är några resurser som kan vara användbara för svenska företag.

6 verktyg för att mäta och minska dina AI-utsläpp
Foto: Adobe Stock

AI-användning har blivit en ny fråga för hållbarhetsarbetet. Bakom modeller och AI-tjänster finns datacenter som använder el och vatten, samtidigt som företagen ofta har begränsad information om hur stor miljöpåverkan den egna användningen faktiskt ger.

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Trellis har sammanställt verktyg, ramverk och arbetssätt som tagits fram för att hjälpa företag att mäta och begränsa AI:s miljöpåverkan. Här är ett urval från Trellis lista som kan vara relevant för svenska företag.

  1. Greenpixie – jämför utsläppen från olika AI-modeller

    Brittiska Greenpixie har lanserat en kostnadsfri version av sitt verktyg för att jämföra utsläppen från AI-modeller. Företaget erbjuder även kostnadsfria utbildningar, med fokus på att minska miljöpåverkan från digitala arbetsflöden och AI.
  2. AI Energy Score – jämför modellernas energianvändning

    AI Energy Score är ett öppet verktyg som har utvecklats tillsammans med Salesforce. Det mäter elanvändningen hos AI-modeller och graderar dem utifrån energieffektivitet. Tanken är dels att hjälpa utvecklare att göra mer informerade val av modeller, dels att ge inköpsfunktioner bättre underlag när energianvändning och utsläpp ska vägas in vid upphandling av AI-lösningar.
  3. Frågor att ställa till AI-leverantören

    En utmaning är att företag ofta saknar information om utsläpp och vattenanvändning från infrastrukturen bakom de AI-tjänster de köper. Business Council on Climate Change har därför tagit fram exempel på frågor som företag kan ställa till leverantörer samt formuleringar som kan användas i avtal. Syftet är att få fram mer information om bland annat växthusgasutsläpp och vattenanvändning.
  4. Watersheds metod för att beräkna AI-utsläpp

    Klimatplattformen Watershed har presenterat ett förslag på hur företag kan börja beräkna utsläppen från sin användning av generativ AI. Metoden utgår bland annat från antalet tokens, de mindre textenheterna som AI-modeller bearbetar när de tar emot och genererar text.

    Watershed beskriver metoden som en utgångspunkt snarare än en färdig standard. Den är därför framför allt intressant för företag som vill börja uppskatta AI-relaterade utsläpp trots att etablerade redovisningsmetoder fortfarande saknas.

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  5. Verktyg för att beräkna klimatavtrycket från AI-video

    För företag som använder generativ AI för marknadsföring, kommunikation eller innehållsproduktion finns också ett mer specialiserat verktyg. Sustainable AI Group har utvecklat en öppen resurs för att uppskatta energianvändningen vid produktion av AI-genererad video.
  6. Okta och Gitlab – exempel på interna riktlinjer för AI-användning

    Okta och Gitlab har utvecklat interna arbetssätt för att hantera AI:s miljöpåverkan. Okta har tagit fram riktlinjer för när medarbetare bör använda AI och uppmuntrar användning av modeller med lägre energiförbrukning. Gitlab har bland annat tagit fram riktlinjer för vilken information AI-leverantörer bör redovisa i avtal.

Energi Klimat Vatten
publicerad 18 augusti 2026
av Carolina Högling

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