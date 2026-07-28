Studie: Markförstöring kostar jordbruket miljarder

Jordbruk Markförstöring bidrar redan i dag till lägre jordbruksproduktion världen över, enligt en ny studie. Forskarna presenterar vad de beskriver som den första globala empiriska analysen som kvantifierar sambandet mellan markförstöring och skördegap.

Studie: Markförstöring kostar jordbruket miljarder
Foto: Adobe Stock

Markförstöring är kopplad till lägre skördenivåer i jordbruk över hela världen. Det visar en studie publicerad i Nature Food, där forskare har analyserat globala data om markförhållanden, markförstöring och skördenivåer.

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Analysen visar att en ökning av markförstöringen med tio procent i genomsnitt hänger samman med ett cirka två procent större skördegap, alltså skillnaden mellan den skörd som faktiskt uppnås och den skörd som bedöms vara möjlig under rådande förhållanden. Sambandet kvarstår även när forskarna tar hänsyn till faktorer som klimat, hur jordbruket bedrivs och socioekonomiska förutsättningar.

På global nivå uppskattar forskarna att markförstöring är förknippad med produktionsbortfall på omkring 20 miljoner ton grödor per år. Det motsvarar cirka 52 biljoner kalorier, vilket enligt studien skulle kunna försörja omkring 71 miljoner människor under ett år. De årliga intäktsförlusterna för jordbruket uppskattas samtidigt till omkring 4 miljarder amerikanska dollar.

Forskarna identifierar geografiska områden där jordbruket är särskilt känsligt för ytterligare markförstöring. De områden där sambandet är starkast finns i norra och södra Indien, nordöstra Kina, den amerikanska mellanvästern samt delar av Central- och Sydamerika, särskilt norra Argentina.

Studien visar samtidigt att markförstöring inte enbart är ett problem i låginkomstländer. Forskarna konstaterar att sambandet mellan markförstöring och skördeförluster återfinns i jordbrukssystem på alla ekonomiska utvecklingsnivåer. De största effekterna syns ofta i intensivt brukade jordbruksområden med höga skördenivåer, där även mindre försämringar av markens kvalitet får genomslag i produktionen.

Forskning Internationellt Jordbruk
publicerad 28 juli 2026
av Carolina Högling

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