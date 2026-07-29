EU:s mineralefterfrågan kopplas till skogsförlust utanför Europa

Forskarna har undersökt hur skog som försvunnit i samband med gruvdrift kan kopplas till efterfrågan i olika länder och branscher. Globalt kopplar studien omkring 1,5 miljoner hektar skogsförlust till gruvexpansion under perioden. Av dessa kunde 1,2 miljoner hektar spåras genom internationella leverantörskedjor.

Inom EU stod bygg- och anläggningsverksamhet, fordonsindustrin samt tillverkning av maskiner och utrustning tillsammans för omkring en fjärdedel av det skogsfotavtryck som kopplas till unionens mineralefterfrågan.

Den största gruvrelaterade skogsförlusten kopplad till EU:s konsumtion fanns i Nord- och Sydamerika, Indonesien, Ryssland, Ghana och Australien. Samtidigt är skogsförlusten från gruvdrift betydligt mindre än den som orsakas av jordbruk, enligt studien.

För att nå målet om noll avskogning behövs enligt forskarna åtgärder som gör europeiska företag mer ansvariga för den miljöpåverkan som uppstår vid gruvdrift i deras leverantörskedjor.