Mellan 2001 och 2019 kunde omkring 148 000 hektar skogsförlust kopplas till EU konsumtion av mineraler, enligt studien ”Mining-related tree cover loss embodied in EU consumption”. Omkring 85 procent av skogsförlusten skedde utanför EU.
EU:s mineralefterfrågan kopplas till skogsförlust utanför Europa
Skog
EU:s efterfrågan på mineraler är kopplad till skogsförlust långt utanför unionens gränser, enligt en ny studie. Byggsektorn, fordonsindustrin och maskintillverkning står för en stor del av avtrycket.
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Forskarna har undersökt hur skog som försvunnit i samband med gruvdrift kan kopplas till efterfrågan i olika länder och branscher. Globalt kopplar studien omkring 1,5 miljoner hektar skogsförlust till gruvexpansion under perioden. Av dessa kunde 1,2 miljoner hektar spåras genom internationella leverantörskedjor.
Inom EU stod bygg- och anläggningsverksamhet, fordonsindustrin samt tillverkning av maskiner och utrustning tillsammans för omkring en fjärdedel av det skogsfotavtryck som kopplas till unionens mineralefterfrågan.
Den största gruvrelaterade skogsförlusten kopplad till EU:s konsumtion fanns i Nord- och Sydamerika, Indonesien, Ryssland, Ghana och Australien. Samtidigt är skogsförlusten från gruvdrift betydligt mindre än den som orsakas av jordbruk, enligt studien.
För att nå målet om noll avskogning behövs enligt forskarna åtgärder som gör europeiska företag mer ansvariga för den miljöpåverkan som uppstår vid gruvdrift i deras leverantörskedjor.