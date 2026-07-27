Så vill Cop-deltagarna förändra klimatmötena

Klimat Deltagare i FN:s klimatmöten vill att större kraft ska läggas på att genomföra redan beslutade klimatåtgärder, i stället för att förhandla fram nya överenskommelser. De vill också se bättre uppföljning av hur länder lever upp till sina klimatlöften, visar en ny studie.

Så vill Cop-deltagarna förändra klimatmötena
Foto: Adobe Stock

En ny studie från Stockholms universitet, Linköpings universitet och Utrikespolitiska institutet visar att det finns ett brett stöd för att förändra inriktningen på FN:s klimatförhandlingar. Studien bygger på en enkät bland 151 statliga delegater och observatörer som deltog vid klimatmötet Cop29 i Baku. Deltagarna fick ta ställning till olika förslag om hur klimatmötena skulle kunna utvecklas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Det tydligaste resultatet är att deltagarna vill se ett större fokus på att genomföra de klimatåtaganden som redan har beslutats. De vill också se mer öppenhet kring ländernas klimatarbete och bättre uppföljning av hur väl länderna lever upp till sina löften. Enligt forskarna är det de reformer som samlar störst stöd.

När det gäller hur besluten fattas finns ett visst stöd för att behålla kravet på konsensus i de viktigaste frågorna, men använda majoritetsomröstningar i mindre frågor.

Studien visar också skillnader mellan statliga delegater och observatörer från civilsamhället och andra icke-statliga organisationer. De icke-statliga aktörerna är mer positiva till att begränsa fossilbranschens deltagande i klimatmötena och vill se större möjligheter för observatörer att delta i dialogen med förhandlarna. Statliga delegater är däremot i huvudsak neutrala till de förslagen. Båda grupperna stödjer reformer som stärker transparensen och uppföljningen av ländernas klimatåtaganden.

Forskning Internationellt Klimat
publicerad 27 juli 2026
av Carolina Högling

Senaste nytt

Premium
Karriär

Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

1 timme sedan
Premium
Tema: Förändringsledning

Forskare: Hoppfullheten kan bli ett hinder för omställningen

3 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

9 böcker som hållbarhetsproffs bör läsa

4 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Analys

Analys: Efter Omnibus – nu växer nästa idé fram för hållbarhetsrapporteringen

14 juli
Premium
verktyg

Hållbarhetsverktyg för 2026 – här är resurserna som är relevanta för svenska företag

7 juli
Utmärkelse

Miljöstrategipriset 2026 är igång – nominera nu!

3 juli
Premium
Energi

Så stärker du kontrollen över data och digitala beroenden

24 juni
Premium
Hållbarhetsarbete

Experten: 4 råd för att driva hållbarhetsarbete i en osäker tid

18 juni

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Regeringen presenterar ny mineralstrategi

29 juli
Premium
Skog

Skogsstyrelsen ska beräkna skogens klimatnytta

24 juli
Premium
Politik

Regeringen förbereder nationellt PFAS-förbud

23 juli
Premium
Juridik

Sverige missade deadline för skärpta miljöbrottsregler

17 juli
Premium
Juridik

Facket överklagar domen om ”rebellmamman”

13 juli
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

1 timme sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Så ser hållbarhetsyrket ut 2026

30 juli
Premium
Klimat

Hon blir ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

7 juli
Premium
Karriär

Hon blir ny hållbarhetschef på Axfood

22 juni
Premium
Hållbarhet

Lista: 44 hållbarhetspunkter i Almedalen du inte vill missa

15 juni