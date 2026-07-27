En ny studie från Stockholms universitet, Linköpings universitet och Utrikespolitiska institutet visar att det finns ett brett stöd för att förändra inriktningen på FN:s klimatförhandlingar. Studien bygger på en enkät bland 151 statliga delegater och observatörer som deltog vid klimatmötet Cop29 i Baku. Deltagarna fick ta ställning till olika förslag om hur klimatmötena skulle kunna utvecklas.
Så vill Cop-deltagarna förändra klimatmötena
Klimat
Deltagare i FN:s klimatmöten vill att större kraft ska läggas på att genomföra redan beslutade klimatåtgärder, i stället för att förhandla fram nya överenskommelser. De vill också se bättre uppföljning av hur länder lever upp till sina klimatlöften, visar en ny studie.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Det tydligaste resultatet är att deltagarna vill se ett större fokus på att genomföra de klimatåtaganden som redan har beslutats. De vill också se mer öppenhet kring ländernas klimatarbete och bättre uppföljning av hur väl länderna lever upp till sina löften. Enligt forskarna är det de reformer som samlar störst stöd.
När det gäller hur besluten fattas finns ett visst stöd för att behålla kravet på konsensus i de viktigaste frågorna, men använda majoritetsomröstningar i mindre frågor.
Studien visar också skillnader mellan statliga delegater och observatörer från civilsamhället och andra icke-statliga organisationer. De icke-statliga aktörerna är mer positiva till att begränsa fossilbranschens deltagande i klimatmötena och vill se större möjligheter för observatörer att delta i dialogen med förhandlarna. Statliga delegater är däremot i huvudsak neutrala till de förslagen. Båda grupperna stödjer reformer som stärker transparensen och uppföljningen av ländernas klimatåtaganden.