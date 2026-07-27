Så vill Cop-deltagarna förändra klimatmötena

Det tydligaste resultatet är att deltagarna vill se ett större fokus på att genomföra de klimatåtaganden som redan har beslutats. De vill också se mer öppenhet kring ländernas klimatarbete och bättre uppföljning av hur väl länderna lever upp till sina löften. Enligt forskarna är det de reformer som samlar störst stöd.

När det gäller hur besluten fattas finns ett visst stöd för att behålla kravet på konsensus i de viktigaste frågorna, men använda majoritetsomröstningar i mindre frågor.

Studien visar också skillnader mellan statliga delegater och observatörer från civilsamhället och andra icke-statliga organisationer. De icke-statliga aktörerna är mer positiva till att begränsa fossilbranschens deltagande i klimatmötena och vill se större möjligheter för observatörer att delta i dialogen med förhandlarna. Statliga delegater är däremot i huvudsak neutrala till de förslagen. Båda grupperna stödjer reformer som stärker transparensen och uppföljningen av ländernas klimatåtaganden.