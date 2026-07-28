Här ska företag och forskare testa framtidens Östersjölösningar

Laboratoriet ska samla forskare, studenter, företag, myndigheter och andra aktörer för att utveckla och testa lösningar inom bland annat vattenkvalitet, biologisk mångfald, våtmarker och cirkulär bioekonomi.

Robert Cederlund, ordförande för Initiativ Utö, beskriver laboratoriet som en plats där forskning inte ska stanna i vetenskapliga rapporter utan omsättas i praktiken.

– Det är inte forskningen i sig som är det intressanta, utan lösningarna och det som kommer ut av den. Vi vill kunna testa lösningar snabbt och vara en plats i Östersjön där aktörer kan samverka och idéer omsättas i praktiken, i stället för att rapporter blir liggande på skrivbordet.

Han menar att just möjligheten att arbeta i verklig miljö är det som skiljer satsningen från många andra forskningsprojekt.

– Det som skiljer det här från andra är att vi har hela kedjan på samma plats. Här finns restaureringsprojekt, mätningar, utbildning och produktutveckling.

Laboratoriet bygger vidare på det samarbete som Initiativ Utö och KTH har haft sedan 2019. Ett mål är också att skapa lösningar som kan användas på fler platser runt Östersjön.

– Vad Östersjön behöver är fler platser där idéer omsätts i praktiken. Vi vill att det som utvecklas här ska kunna skalas upp så att det kommer hela Östersjön till nytta, säger Robert Cederlund.

Forskningen kommer att fokusera på några av Östersjöns miljöutmaningar, bland annat hur fosfor i bottensediment kan tas till vara, hur vass kan användas som en resurs och hur olika metoder kan förbättra vattenkvaliteten. Tanken är att resultaten på sikt ska kunna leda till nya produkter, affärsmöjligheter och restaureringsmetoder.

Företag ska kunna delta genom att testa metoder, produkter och affärsidéer i den verkliga miljön på Utö. Enligt Robert Cederlund är tanken att laboratoriet ska ge företag möjlighet att undersöka hur deras lösningar fungerar i praktiken och utveckla dem tillsammans med forskare och andra aktörer.

Enligt honom är samverkan en avgörande del av satsningen.

– Om man kombinerar det offentliga, det privata, näringslivet och ideella aktörer, och det finns en gemensam vilja, då kan man verkligen få saker att hända.

Även Skärgårdsstiftelsen lyfter fram samarbetet som en förutsättning för att lyckas.

– Vi är jätteglada och tycker att det här är väldigt roligt. Om vi ska bli framgångsrika så behöver vi jobba tillsammans, säger Ulrika Palmblad-Wennergren, kommunikationschef på Skärgårdsstiftelsen.

Hon lyfter också fram betydelsen av lokala insatser.

– Små lokala insatser gör otroligt stor skillnad. Det kan ge jättestor effekt för Östersjön.

I ett pressmeddelande beskriver Skärgårdsstiftelsens vd Jan Zetterman laboratoriet som en möjlighet att samla olika aktörer kring gemensamma lösningar.

– För Skärgårdsstiftelsen är det centralt att vi samverkar med aktörer, entreprenörer och boende ute i skärgården. Därför är det extra roligt att vi tillsammans med Initiativ Utö och KTH nu kan inviga ett helt nytt laboratorium. En insats som både skapar möjligheter att hitta nya lösningar på gamla utmaningar men som också innebär möjligheter till sysselsättning året runt.