Så mycket mikroplaster kan läcka ut i din färdigmat

Dagens M&U Mängder av plastpartiklar kan frigöras när du värmer din färdigmat i mikron. En ny genomgång av internationell forskning pekar på att plastförpackningar kan släppa ifrån sig både mikroplaster och kemikalier – direkt ner i maten.

Så mycket mikroplaster kan läcka ut i din färdigmat
Foto: Adobe Stock

Att värma färdigmat i plastförpackningar kan innebära dolda hälsorisker. Det slår Greenpeace International fast i rapporten ”Are We Cooked? The Hidden Health Risks of Plastic-Packaged Ready Meals”, där organisationen har analyserat 24 vetenskapligt granskade studier om plast i livsmedelsförpackningar. Slutsatsen är att uppvärmning i mikrovågsugn eller ugn kan leda till att mikroplaster och kemiska tillsatser läcker ut i maten.

Enligt genomgången kan plastbehållare av till exempel polypropen och polystyren släppa ifrån sig mellan hundratusentals och över en halv miljon mikro- och nanoplastpartiklar efter bara några minuters uppvärmning. Studier visar också att högre effekt i mikrovågsugn ökar mängden partiklar som frigörs. Även slitna eller repade matlådor kan släppa ifrån sig betydligt mer plast än nya förpackningar.

publicerad 24 februari 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Till startsidan

