Revisionsjätten: 6 heta hållbarhetstrender

Hållbarhetstrend 1 – Due dilligence

En trend som diskuterades var att due dilligence inom ESG just nu växer. David Ringmar, ansvarig för PwC Sveriges hållbarhetsrådgivning, poängterade att de ser att efterfrågan på due dilligence-processer ökar kraftigt.

– PwC är rådgivare vid ungefär 250 transaktioner varje år. Från att ha gjort några enstaka due diligence-processer på miljöområdet ser vi nu en markant efterfrågan av så kallade “ESG due diligence”, sade han under samtalen.

Hålbarhetstrend 2 – Private Equity och riskkapitalbranschen

Den andra hållbarhetstrenden som togs upp under dagen var att Private Equity, PE, och riskkapitalbranschen har en viktig roll i omställningen. Det bekräftas av PwC:s globala vd-undersökning som visar att fyra av tio vd:ar inte tror att deras företag kommer att överleva med nuvarande affärsmodeller, där avsaknaden kring hållbarhet pekas ut som den främsta bristen.

– The time is now för den här branschen, sa Fredrik Lindblad, som leder PwC:s arbete inom digital transformation.

Hållbarhetstrend 3 – AI

En tredje trend som lyftes var AI:s framfart. Fredrik Lindblad, som leder PwC:s arbete inom digital transformation, sade att teknologisk innovation och framför allt AI är viktigt för att lyckas med ESG. Samtidigt poängterade han det faktum att omkring 80 procent av svenskarna misstror AI, vilket han ser som en utmaning som behöver hanteras.

Hanna Kjellman, legal AI-expert på PwC, lyfte att EU behöver tagga ner när det kommer till reglering av AI, för att inte hamna efter USA och Kina där det är mindre hårt reglerat.

Hållbarhetstrend 4 – Social impact

Den fjärde hållbarhetstrenden visade sig under samtalen vara hur så kallad social impact kan blir en del i det brottsförebyggande arbetet.

– Lokala näringsidkare i centrumområden drabbas i stor utsträckning av den organiserade brottsligheten. Genom att arbeta med flexibla hyreslösningar och stötta företagen på andra sätt än att bara fokusera på hyresbetalningen ser vi till att företagen stannar kvar i centrum, sade Cecilia Safaee, vd för Hemmaplan som utvecklar och förvaltar centrumfastigheter i utsatta områden.

Hållbarhetstrend 5 – CSRD och EU-taxonomin

Vad gäller de EU:s regelverk om obligatorisk hållbarhetsredovisning Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, samt EU-taxonomin, lyftes behovet att våga testa, involvera organisationen samt ta hjälp utifrån. Skistars hållbarhetschef Fanny Sjödin berättade om företagets arbete med just det.

– En lärdom har varit att ligga nära ekonomiavdelningen, framför allt våra controllers och därefter även att ha bra kontakt ut i verksamheten så att vi får in den data vi behöver och kan rapportera på rätt sätt från början, sade hon.

Hållbarhetstrend 6 – Mänskliga rättigheter

Slutligen lyftes mänskliga rättigheter som en trend. Sofia Leffler Moberg, hållbarhetsexpert på PwC, resonerade kring hur ny lagstiftning innebär att läro-kurvan för många företag är brant och förbättringspotentialen stor. Samtidigt understrykte hon att ”det behöver inte vara så himla svårt”.

– Det handlar ju om att närma sig människorna i företagets värdekedja, och lära sig om deras unika situation. Med dessa insikter får man förståelse för vad man behöver göra mer av och vad man måste sluta göra för att leva upp till omvärldens förväntningar. Och de företag som lyckas leva upp till omvärldens förväntningar kommer vara vinnare på framtidens marknad, sade hon.