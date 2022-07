Redaktionen tipsar: Det här får du inte missa under Almedalsveckan

Vilken roll har hållbarhetschefen i en omställd värld?

När: Onsdag, 09:30 – 10:30

Var: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin

Vad: Hållbarhetschefens roll inom bolagen växer – från att sitta ensam på sin post till att nu ta plats i ledningsgrupperna. Vilka möjligheter och utmaningar finns?

Vem: Medverkar gör Christina Friborg, EVP & Head of Sustainability, SSAB, Stina Sandell, EVP Sustainability & Communication, Holmen, Lena Hök, SVP Sustainability, Skanska, Annika Ramsköld, VP Sustainability, Vattenfall, Niklas Gustafsson, Head of Public Policy & Regulatory Affairs, AB Volvo, Mattias Johansson, Head of Public Affairs, Volvo Cars och Nina Ahlstrand, Head of Sustainable Finance, DNB.

Webbsändning: Nej

Arrangör: SSAB

Vätgasens betydelse för den gröna omställningen

När: Måndag, 09:30-10:30

Var: Fiskargränd 5, Norra Scen – arena för grön omställning

Vad: Vätgas beskrivs som nyckeln till ett fossilfritt energisystem. Forskare, företag och offentliga aktörer jobbar tillsammans för att lösa utmaningar kring produktion, lagring och transport av vätgas –allt för att påskynda den gröna omställningen. Vad är vätgasens betydelse för den gröna omställningen?

Vem: Annika Wäppling Korzinek, biträdande chef, EU-kommissionens representation i Sverige , Birgitta Larsson, kommunalråd, Gällivare, Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat, LKAB, Hedvig Paradis, VP Hydrogen, H2 Green Steel, Maria Jalvemo, programledare för Fossilfritt övre Norrland, Svenska kraftnät, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet och Cecilia Wallmark, verksamhetsledare för vätgassatsningen CH2ESS (moderator), Luleå tekniska universitet.

Webbsändning: almedalsveckanplay.info/65951

Arrangör: Luleå tekniska universitet

Så vill partierna driva omställningen

När: Måndag, 12:15 – 13:00

Var: Strandvägen 4.1, Aktuell Hållbarhet och Dagens Samhälles arena

Vad: Vilka beslut måste fattas för att underlätta omställningen till ett klimatsmart och resurseffektivt samhälle? Vilka beslut vill de olika partierna fatta? Vad är viktigast nu?

Vem: Magnus Ek, Centerpartiet, Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, Elin Segerlind, Vänsterpartiet, Märta Stenevi, Miljöpartiet, Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete, Linköpings universitet, Ylva Bergman, chefredaktör Aktuell Hållbarhet och Catrin Offerman, affärsansvarig Aktuell Hållbarhet konferenser och möten.

Webbsändning: Nej

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Hur kan Norden säkra råvarutillgång genom ökad cirkularitet?

När: Måndag, 13:00 -13:55

Var: Teaterskeppet i Visby hamn

Vad: Vilken politik behövs för att skynda på den cirkulära ekonomin? Vilka cirkulära resurser har Sverige tillsammans med övriga Norden som kan skalas upp? Hur kan samarbetet se ut för att öka de cirkulära resurserna?

Vem: Medverkar gör Anders Wijkman, ordförande, Circular Sweden, Ellen Einebrant, verksamhetsledare, Circular Sweden, Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet, Åsa Domeij, hållbarhetschef och ordförande, Axfood och Delegationen för cirkulär ekonomi, Ulf Wikström, hållbarhetschef, Stockholm Exergi, Dag Duberg, Nordisk hållbarhetschef, Tarkett, Anna Graf, Hållbarhetschef, White Arkitekter, Karin Stenmar, hållbarhetschef, Folksam, Hanna Westerén, riksdagsledamot, Socialdemokraterna och Magnus Ek, riksdagsledamot, Centerpartiet.

Webbsändning: Nej

Arrangör: Hagainitiativet, Circular Sweden

The hyperfuture is here

När: Tisdag, 16:30 – 17:00

Var: Birgers Gränd 4, 2030-Arenan

Vad: Hur ser en förnybar, effektiv och cirkulär hyperframtid ut – och hur når vi dit? Vilken roll har Sverige och den svenska klimat- och energipolitiken? Amory Lovins, den mångfaldigt prisbelönade hjärnan bakom Hypercar och urkraften i omställningen till förnybart ger sitt keynote om hur en förnybar, effektiv och cirkulär Hyperframtid ser ut och hur vi når dit.

Vem: Amory Lovins, fysiker, miljöforskare författare, Magdalen Collage och moderator Tomas Kåberger, Forskningsprofessor, Chalmers Tekniska Högskola.

Webbsänding: Nej

Arrangör: 2030-sekretariatet

Retrieve – Repair – Reuse – Recycle – kommer ny EU-lagstiftning leda till mer hållbara produkter?

När: Torsdag, 09:00 – 09:45

Var: Donnergatan 1, Kårhuset Rindi, Handelns Hus

Vad: Alla vi konsumenter vill att en produkt ska hålla så länge man har behov av den. Hur vet man vilken typ av produkter som är hållbara respektive ohållbara? I mars lade Kommissionen fram det nya lagförslaget om hållbara produkter (Sustainable Products Initiative) som syftar till att fastställa ett EU-ramverk för att göra produkter mer hållbara och anpassade för en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär ekonomi, samtidigt som avfallet minskar. Kommer den att få önskad effekt?

Vem: Åsa Domeij, ordförande, Delegationen för cirkulär ekonomi, Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter, Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson, Miljöpartiet och Mats Hedenström, moderator, Svensk Handel.

Webbsänding: Nej

Arrangör: Svensk Handel, Delegation för cirkulär ekonomi

Är stressade hjärnor det största klimathotet?

När: Torsdag, 13:00 – 14:00

Var: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, D24

Vad: Oavsett vilka val som ska göras är den mänskliga hjärnans förmåga att fatta medvetna och långsiktigt hållbara beslut helt avgörande. En förmåga som helt saknas vid stress. Stress har av WHO benämnts ”21st Century Health Epidemic” och samtidigt står vi inför det faktum att vi måste göra de största förändringarna någonsin. Detta är en ekvation som inte går ihop. För en hållbara planet behövs skarpa hjärnor och hållbara människor.

Vem: Johanna, Palmqvist, Beteendevetare, hälsostrateg och vVD Sustain Change

Webbsändning: almedalsveckanplay.info/66573

Arrangör: Sustain Change, Social Venture Network

Almedalsgarderoben – cirkularitet och nya affärsmodeller

När: Söndag, 10:00 – 16:30, måndag – torsdag 08:00 – 16:30

Var: Donnergatan 1, Kårhuset Rindi, Handelns Hus

Vad: Här visar arrangörerna på hur vi gemensamt kan lösa handelns hållbarhetsutmaningar genom nya affärsmodeller som kan vara både hållbara och affärsdrivande. Vi diskuterar tjänstefiering i form av klädvård, cirkularitet, återvinning, hållbar produktion, digitalisering med mera i garderoben. Almedalsgarderoben visar på nya affärsmodeller och cirkularitet genom att erbjuda möjligheten att låna plagg från garderoben i 24h. Alla är välkomna att testa garderoben!

Arrangör: Swedish Fashion Council, Svensk Handel