Trellis har publicerat sin årliga lista över böcker som bedöms vara särskilt relevanta för personer som arbetar med hållbarhet. Årets urval spänner över klimat, biologisk mångfald, teknik och företagsstyrning.
9 böcker som hållbarhetsproffs bör läsa
Hållbarhetsarbete
Från biologisk mångfald och AI till klimatomställning och företagsstyrning. Trellis har publicerat sin lista över nio böcker som de anser hör hemma i varje hållbarhetsproffs bokhylla.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Här är böckerna på listan:
- Not the End of the World: How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet
Författare: Hannah Ritchie
Utgivningsår: 2024
Boken bygger på data om sju stora miljöutmaningar. Författaren argumenterar för att utvecklingen visar verkliga, men ofullständiga, framsteg och ifrågasätter både klimatdomedagstänkande och självgodhet.
- The Coming Wave: Technology, Power, and the Twenty-first Century’s Greatest Dilemma
Författare: Mustafa Suleyman och Michael Bhaskar
Utgivningsår: 2023
Om AI, syntetisk biologi och hur samhället kan hantera snabbt växande teknologier. Boken berör även AI ökande energi- och resursbehov.
- Crossings: How Road Ecology Is Shaping the Future of Our Planet
Författare: Ben Goldfarb
Utgivningsår: 2023
En skildring av hur vägar påverkar den biologiska mångfalden genom att dela upp djurens livsmiljöer och hindra dem från att röra sig fritt. Boken utsågs till en av 2023 års bästa böcker av New York Times.
- Vanishing Treasures: A Bestiary of Extraordinary Endangered Creatures
Författare: Katherine Rundell
Utgivningsår: 2024
Illustrerade essäer om hotade djurarter. Boken lyfter tanken att människor skyddar det de fascineras av, inte bara det de får veta är hotat.
- The Future of the Responsible Company: What We’ve Learned from Patagonia’s First 50 Years
Författare: Vincent Stanley och Yvon Chouinard
Utgivningsår: 2023
Patagonias grundare och företagets mångårige hållbarhetsprofil delar erfarenheter om företagsstyrning, leverantörskedjor, produktlivslängd och miljöarbete efter företagets uppmärksammade ägarförändring.
- Becoming Nature Positive
Författare: Marco Lambertini, Joseph W. Bull, Leroy Little Bear, Harvey Locke, Eva Zabey, Dorothy Maseke och Carlos Manuel Rodríguez
Utgivningsår: 2025
En bok om vad begreppet ”nature positive” innebär i praktiken. Författarna beskriver hur biologisk mångfald kan integreras i affärsstrategier, finans och styrning.
- Climate Capitalism: Winning the Race to Zero Emissions and Solving the Crisis of Our Age
Författare: Akshat Rathi
Utgivningsår: 2024
Bloomberg Green-journalisten beskriver hur klimatomställningen blivit en affärsmöjlighet och lyfter exempel på företag, ingenjörer och beslutsfattare som driver utvecklingen mot lägre utsläpp.
- Here Comes the Sun: A Last Chance for the Climate and a Fresh Chance for Civilization
Författare: Bill McKibben
Utgivningsår: 2025
En genomgång av den snabba utbyggnaden av sol- och vindkraft och hur den förändrar förutsättningarna för klimatomställningen, samtidigt som motståndet från fossilindustrin beskrivs.
- The Water Remembers: My Indigenous Family’s Fight to Save a River and a Way of Life
Författare: Amy Bowers Cordalis
Utgivningsår: 2025
En självbiografisk skildring av arbetet för att återställa Klamathfloden i USA och om en familjs generationslånga kamp för vatten- och fiskerättigheter.