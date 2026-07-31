9 böcker som hållbarhetsproffs bör läsa

Hållbarhetsarbete Från biologisk mångfald och AI till klimatomställning och företagsstyrning. Trellis har publicerat sin lista över nio böcker som de anser hör hemma i varje hållbarhetsproffs bokhylla.

9 böcker som hållbarhetsproffs bör läsa
Foto: Adobe Stock

Trellis har publicerat sin årliga lista över böcker som bedöms vara särskilt relevanta för personer som arbetar med hållbarhet. Årets urval spänner över klimat, biologisk mångfald, teknik och företagsstyrning.

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Här är böckerna på listan:

  1. Not the End of the World: How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet

    Författare: Hannah Ritchie
    Utgivningsår: 2024

    Boken bygger på data om sju stora miljöutmaningar. Författaren argumenterar för att utvecklingen visar verkliga, men ofullständiga, framsteg och ifrågasätter både klimatdomedagstänkande och självgodhet.
  2. The Coming Wave: Technology, Power, and the Twenty-first Century’s Greatest Dilemma

    Författare: Mustafa Suleyman och Michael Bhaskar
    Utgivningsår: 2023

    Om AI, syntetisk biologi och hur samhället kan hantera snabbt växande teknologier. Boken berör även AI ökande energi- och resursbehov.
  3. Crossings: How Road Ecology Is Shaping the Future of Our Planet

    Författare: Ben Goldfarb
    Utgivningsår: 2023

    En skildring av hur vägar påverkar den biologiska mångfalden genom att dela upp djurens livsmiljöer och hindra dem från att röra sig fritt. Boken utsågs till en av 2023 års bästa böcker av New York Times.
  4. Vanishing Treasures: A Bestiary of Extraordinary Endangered Creatures

    Författare: Katherine Rundell
    Utgivningsår: 2024

    Illustrerade essäer om hotade djurarter. Boken lyfter tanken att människor skyddar det de fascineras av, inte bara det de får veta är hotat.
  5. The Future of the Responsible Company: What We’ve Learned from Patagonia’s First 50 Years

    Författare: Vincent Stanley och Yvon Chouinard
    Utgivningsår: 2023

    Patagonias grundare och företagets mångårige hållbarhetsprofil delar erfarenheter om företagsstyrning, leverantörskedjor, produktlivslängd och miljöarbete efter företagets uppmärksammade ägarförändring.
  6. Becoming Nature Positive

    Författare: Marco Lambertini, Joseph W. Bull, Leroy Little Bear, Harvey Locke, Eva Zabey, Dorothy Maseke och Carlos Manuel Rodríguez
    Utgivningsår: 2025

    En bok om vad begreppet ”nature positive” innebär i praktiken. Författarna beskriver hur biologisk mångfald kan integreras i affärsstrategier, finans och styrning.
  7. Climate Capitalism: Winning the Race to Zero Emissions and Solving the Crisis of Our Age

    Författare: Akshat Rathi
    Utgivningsår: 2024

    Bloomberg Green-journalisten beskriver hur klimatomställningen blivit en affärsmöjlighet och lyfter exempel på företag, ingenjörer och beslutsfattare som driver utvecklingen mot lägre utsläpp.
  8. Here Comes the Sun: A Last Chance for the Climate and a Fresh Chance for Civilization

    Författare: Bill McKibben
    Utgivningsår: 2025

    En genomgång av den snabba utbyggnaden av sol- och vindkraft och hur den förändrar förutsättningarna för klimatomställningen, samtidigt som motståndet från fossilindustrin beskrivs.
  9. The Water Remembers: My Indigenous Family’s Fight to Save a River and a Way of Life

    Författare: Amy Bowers Cordalis
    Utgivningsår: 2025

    En självbiografisk skildring av arbetet för att återställa Klamathfloden i USA och om en familjs generationslånga kamp för vatten- och fiskerättigheter.
Biologisk mångfald Karriär Klimat
publicerad 31 juli 2026
av Carolina Högling

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