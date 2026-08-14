FN:s system för att följa biologisk mångfald fungerar

En preliminär sammanställning visar att det nya systemet där länder rapporterar sina nationella insatser för biologisk mångfald fungerar. Samtidigt arbetar länderna för lite och för långsamt för att målet om att stoppa minskningen av arter ska kunna nås i tid. Handlingsplanen antogs vid FN-mötet om biologisk mångfald i Montreal 2022.