GHG Protocol uppdaterar planen för nya klimatredovisningsstandarder

GHG Protocol och Iso meddelade redan förra året att de skulle samarbeta kring en mer harmoniserad klimatredovisning. Nu förtydligas hur arbetet ska genomföras. Målet är att samla standarderna i en gemensam företagsstandard med en samordnad process för offentligt samråd.

Enligt GHG Protocol ska upplägget göra det enklare för företag och andra organisationer att använda standarderna, samtidigt som dubbelarbete och skillnader mellan olika marknader minskar.

Som en del av uppdateringen publicerar GHG Protocol också resultatet från sitt offentliga samråd om scope 2-standarden. Nästan 1 100 svar från 56 länder har kommit in.

Enligt organisationen finns ett brett stöd för att förbättra noggrannheten, jämförbarheten och trovärdigheten i redovisningen av utsläpp från inköpt el. Samtidigt visar svaren olika uppfattningar om hur företag ska redovisa inköp av förnybar energi. Flera möjliga rapporteringsmetoder ska därför utredas vidare.