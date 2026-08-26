Ny AI-modell kartlägger miljöförändringar – så kan Tessera användas

Tessera har tränats på stora mängder satellitdata och kartlägger hela jordens landyta med tio meters upplösning. För varje plats skapas det som forskarna kallar ett digitalt fingeravtryck, för att spåra olika slags miljöförändringar och hitta områden med liknande egenskaper på andra platser.

Sadiq Jaffer, biträdande forskningsprofessor vid University of Cambridge och en av dem som drivit Tessera-projektet, beskriver fingeravtrycket som ett sätt att visa vad som har hänt på en plats under ett år.

– Fingeravtrycket visar vad som har hänt på platsen under året. På samma sätt som modeller som ChatGPT tränas på stora mängder text och lär sig komplexa mönster, lär sig Tessera på ett liknande sätt, säger han.

Det innebär att användaren inte behöver göra lika mycket analys från grunden.

– Tessera har redan lärt sig de komplexa egenskaperna åt dig. Därför behöver du bara ge den ett väldigt litet antal exempel, betydligt färre än om du hade använt de råa satellitbilderna, säger Sadiq Jaffer.

Tessera används redan för flera typer av analyser. Ett exempel är att i efterhand kartlägga var skogsbränder har inträffat, även i områden där informationen är bristfällig.

– Vi kan använda Tessera för att identifiera var skogsbränder har inträffat i efterhand. Det behövs bara ett litet antal exempel på sådana områden för att producera kartor av riktigt hög kvalitet över var bränderna har varit, säger Sadiq Jaffer.

Eftersom Tessera täcker hela världen kan modellen också användas för att kartlägga områden i Sverige. För företag kan den exempelvis ge underlag till hållbarhetsarbete och uppföljning av olika insatser. Kevin Cochrane, marknadschef på Vultr, lyfter möjligheten att följa initiativ som företag finansierar eller stödjer.

– Företag kan använda Tessera för att följa upp investeringar i exempelvis utsläppskrediter genom att via satellitbilder se hur ett återskogningsprojekt eller liknande utvecklas, säger han.

Öppen källkod ska sänka tröskeln

Tessera har öppen källkod och är fritt tillgänglig.

– Du kan använda fingeravtrycken till vad du vill, kommersiellt, icke-kommersiellt eller i forskning. De är fritt tillgängliga för alla, liksom själva basmodellen och all kod som behövs för att använda och återskapa den, säger Sadiq Jaffer.

Kevin Cochrane menar att den öppna tillgången är viktig för att tekniken ska kunna användas även utanför forskargruppen.

– Tessera har förmågan att förändra hur vi ser på vår planet och på oss själva som människor, och förändra världen på ett positivt och meningsfullt sätt. Rätt använt skulle det kunna förändra hur vi fattar beslut, säger Kevin Cochrane.

Han pekar också på möjligheten att använda informationen som beslutsunderlag för hur naturresurser ska förvaltas.

– Det kan ha en meningsfull påverkan på hur vi förvaltar vår planets resurser och säkerställa att vi kan leva hälsosammare liv som en civilisation.

Tre områden ska testas

Projektet ska nu utveckla fallstudier inom tre huvudområden. Inom jordbruk ska Tessera bland annat testas för att följa grödors hälsa, göra skördeprognoser och hantera risker, med särskilt fokus på småskaliga jordbrukare i utvecklingsregioner.

Ett annat område är biologisk mångfald och naturvård, där modellen ska användas för att följa förändringar i livsmiljöer, arters utbredning och ekosystems tillstånd. Det tredje området är förnybar energi, där Tessera ska användas för att kartlägga bland annat solcellsanläggningar och vindkraftsparker som underlag för planering och politikutveckling.