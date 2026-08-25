97 procent av de riksdagskandidater som svarat på Ragn-Sells valenkät vill att Sverige verkar för att EU fasar ut importen av fosfor från Ryssland. 88 procent anser att förslaget är mycket bra och nio procent att det är ganska bra. Mer än 20 procent av EU:s fosforimport kommer enligt Ragn-Sells från Ryssland, samtidigt som fosfor är en nödvändig ingrediens i mineralgödsel och djurfoder. Nästan all fosfor som används inom EU:s jordbruk importeras, eftersom unionens enda fosfatgruva täcker mindre än tio procent av behovet.
Så många riksdagskandidater vill stoppa rysk fosforimport
Dagens M&U Sveriges och EU beroende av importerad fosfor väcker frågor om både försörjningstrygghet och återvinning. Ragn-Sells har genomfört en enkät bland riksdagskandidater om Sveriges och EU:s import av fosfor.
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Ragn-Sells framhåller att fosfor kan återvinnas ur förbränt avloppsslam, men att EU:s regler i dag hindrar användning av återvunna näringsämnen i djurfoder. Den svenska regeringen har uppmanat EU-kommissionen att se över reglerna och efterfrågat en ny riskbedömning från livsmedelsmyndigheten EFSA. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) och Finlands utrikesminister Elina Valtonen har tidigare krävt skärpta åtgärder mot EU:s import av rysk gödsel. Enkäten skickades till 552 kandidater på valbar plats och besvarades av 303, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 55 procent.