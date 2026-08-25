Så många riksdagskandidater vill stoppa rysk fosforimport

97 procent av de riksdagskandidater som svarat på Ragn-Sells valenkät vill att Sverige verkar för att EU fasar ut importen av fosfor från Ryssland. 88 procent anser att förslaget är mycket bra och nio procent att det är ganska bra. Mer än 20 procent av EU:s fosforimport kommer enligt Ragn-Sells från Ryssland, samtidigt som fosfor är en nödvändig ingrediens i mineralgödsel och djurfoder. Nästan all fosfor som används inom EU:s jordbruk importeras, eftersom unionens enda fosfatgruva täcker mindre än tio procent av behovet.