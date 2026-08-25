Så många riksdagskandidater vill stoppa rysk fosforimport

Dagens M&U Sveriges och EU beroende av importerad fosfor väcker frågor om både försörjningstrygghet och återvinning. Ragn-Sells har genomfört en enkät bland riksdagskandidater om Sveriges och EU:s import av fosfor.

Så många riksdagskandidater vill stoppa rysk fosforimport
Foto: Camilla Svensk

97 procent av de riksdagskandidater som svarat på Ragn-Sells valenkät vill att Sverige verkar för att EU fasar ut importen av fosfor från Ryssland. 88 procent anser att förslaget är mycket bra och nio procent att det är ganska bra. Mer än 20 procent av EU:s fosforimport kommer enligt Ragn-Sells från Ryssland, samtidigt som fosfor är en nödvändig ingrediens i mineralgödsel och djurfoder. Nästan all fosfor som används inom EU:s jordbruk importeras, eftersom unionens enda fosfatgruva täcker mindre än tio procent av behovet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Ragn-Sells framhåller att fosfor kan återvinnas ur förbränt avloppsslam, men att EU:s regler i dag hindrar användning av återvunna näringsämnen i djurfoder. Den svenska regeringen har uppmanat EU-kommissionen att se över reglerna och efterfrågat en ny riskbedömning från livsmedelsmyndigheten EFSA. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) och Finlands utrikesminister Elina Valtonen har tidigare krävt skärpta åtgärder mot EU:s import av rysk gödsel. Enkäten skickades till 552 kandidater på valbar plats och besvarades av 303, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 55 procent.

EU Miljöarbete Politik
publicerad 25 augusti 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Karriär

Nya vd:n om greenwashing: ”Vi kan hjälpa företag att göra rätt”

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Cop17 mobiliserar 1,3 miljarder dollar för markrestaurering

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Så många riksdagskandidater vill stoppa rysk fosforimport

2 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Textil

Så minskade Sös textilsvinnet – metoderna som gav resultat

12 augusti
Premium
Analys

Analys: Efter Omnibus – nu växer nästa idé fram för hållbarhetsrapporteringen

14 juli
Premium
verktyg

Hållbarhetsverktyg för 2026 – här är resurserna som är relevanta för svenska företag

7 juli
Utmärkelse

Miljöstrategipriset 2026 är igång – nominera nu!

3 juli
Premium
Energi

Så stärker du kontrollen över data och digitala beroenden

24 juni

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

21 augusti
Premium
Politik

Stor genomgång: Så vill riksdagspartierna förändra ditt hållbarhetsarbete

20 augusti
Premium
Dagens M&U

Ny utredning ska föreslå styrmedel mot PFAS

11 augusti
Premium
EU

EU:s nya förpackningsregler är här – detta gäller

10 augusti
Premium
Politik

Regeringen presenterar ny mineralstrategi

29 juli
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Nya vd:n om greenwashing: ”Vi kan hjälpa företag att göra rätt”

2 timmar sedan
Premium
Karriär

Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

31 juli
Premium
Hållbarhetsarbete

Så ser hållbarhetsyrket ut 2026

30 juli
Premium
Klimat

Hon blir ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

7 juli
Premium
Karriär

Hon blir ny hållbarhetschef på Axfood

22 juni